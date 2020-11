Cathy Hummels postet ungewöhnliches Foto – Fans haben nur eine Frage

Knallpinke Lippen, verführerischer Blick in die Kamera - so präsentiert sich Cathy Hummels bei Instagram ihren Fans.

Mit diesem Selfie will sie ihren Followern den Start in die neue Woche versüßen. Doch ein Detail auf dem Bild von Cathy Hummels wirft Fragen bei den Nutzern auf.

Cathy Hummels postet ungewöhnliches Foto

Corona zwingt uns zur Zeit erneut dazu, so oft wie möglich zu Hause zu bleiben, viele arbeiten sogar im Home Office. So auch Cathy Hummels. Zu einem Selfie schreibt sie bei Instagram: „Mit Schwung in die neue Woche. Bleibt gesund und munter.“ Außerdem steht der Hashtag 'Home Office' in der Bildunterschrift.

Die Fans der 31-jährigen Spielerfrau sind nicht nur von der leuchtenden Farbe des Lippenstifts begeistert. Sondern auch vom Style der Haare von Cathy Hummels. Ansonsten perfekt zurechtgemacht, sieht das lange Haar danach aus, als sei sie gerade während eines heftigen Sturms unterwegs gewesen.

------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Fußballer Mats Hummels, mit dem sie seit 2007 liiert ist

Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig kam am 11. Januar 2018 zur Welt

Die Influencerin nahm an der 8. Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil und belegte den letzten Platz

Seit Juli 2020 moderiert Cathy Hummels die RTL 2-Realityshow „Kampf der Realitystars“

------------------------------

Fans von Cathy Hummels stellen sich diese Frage

Das wundern sich auch die Fans. Eine Auswahl an Kommentaren:

Vom Winde verweht

Ist windig auf der Couch?

Deine Haare!

3 Wetter tafft? Für zuhause?

Ist da viel Wind bei dir?

Na da ist ordentlich Schwung drin

Eine Aufklärung von Cathy Hummels selbst gibt es zur Sturmfrisur nicht.

-----------------

Cathy Hummels Foto: imago images / Future Image

Cathy Hummels: Sohn Ludwig gibt ihr DIESEN irren Namen

Auch wenn Cathy Hummels normalerweise top gestylt ist, hat auch sie den ein oder anderen Tag, an dem ihr Haar nicht ganz perfekt aussieht und kurzerhand zum Dutt geformt wird. Das hatte neulich Konsequenzen: Söhnchen Ludwig (2) fand einen ganz besonderen Namen für seine Mutter. Hier mehr dazu>>> (cs)