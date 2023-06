Cathy Hummels: Kleiner Vorgeschmack für den Playboy – Fans sind begeistert „Absolut heiß“

Cathy Hummels denkt gar nicht daran, sich im Alter von 35 Jahren und als alleinerziehende Mutter in biedere Klamotten zu zwingen. Immerhin tut die TV-Moderatorin alles dafür, dass ihr Körper in Form bleibt: gesunde Ernährung und viel Sport. Cathy Hummels ist stolz auf ihren Körper und das darf auch jeder sehen.

Und schon bald sogar im Playboy. Denn zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Vanessa Fischer (33) hat Cathy Hummels für die Juli-Ausgabe die Hüllen fallen lassen. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Ex von BVB-Star Mats Hummels immer wieder wie wohl und sexy sie sich mit nur wenig Stoff am Leib fühlt. So auch bei einem ihrer jüngsten Schnappschüsse, auf dem sie halbnackt posiert.

Cathy Hummels heizt Fans ein

Ab Juli bekommen zahlreiche Männer einen Blick auf den Körper von Cathy Hummels wie es einst nur Mats Hummels erlaubt war. Vorab gibt die Blondine ihren Fans jedoch schon mal einen kleinen Vorgeschmack und räkelte sich nun lasziv in einem sexy Bikini. Der Bikini ist in einem beigen Schlangenmuster gehalten. Eine schwarze Brille und eine Lederjacke runden den sexy Bikerbraut-Look ab.

Dazu räkelt sich die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin auf einem Balkon, hält sich am Geländer fest, während sie ihren Körper nach vorne lehnt. In einer dreiteiligen Instagram-Galerie bietet sie verschieden Posen und Gesichtsausdrücke an. Mal mit leicht geöffnetem Mund, mal ernster und mal lachend. Dazu lässt sie ihre wieder erblondete Mähne im Wind wehen.

„Ich konzentrier mich auf die guten Dinge im Leben“, betitelt sie die Bilderserie. Ob damit vielleicht auch eine Anspielung auf die Kritik von Oliver Pocher gemeint war? Der Comedian lästerte nach der Playboy-Bekanntgabe fies ab (hier mehr dazu). Ihre Fans sind jedenfalls ganz begeistert von den Schnappschüssen. Hier ein paar Reaktionen: