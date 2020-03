Cathy Hummels: Es ist offiziell! Nach ihrer Rückkehr zu Mats kommt raus, dass ...

Gerade erst verbrachte Cathy Hummels vier Wochen in Thailand, arbeitete dort getrennt von Mann Mats Hummels und Sohn Ludwig an einem geheimen TV-Projekt – doch kaum zurück in Deutschland platzt eine Bombe!

Cathy Hummels als Einzelkämpferin

Die Ehefrau von Fußballspieler Mats Hummels, Cathy Hummels, tut viel, um aus dem Schatten ihres Mannes herauszutreten.

Auch nachdem die 32-Jährige in Thailand fernab von ihrer Familie für eine TV-Show gedreht hat, gönnt sie sich keine Pause.

Ihr nächstes Projekt: Ein Auftritt in der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“ – ihre Gegnerin: die 25-jährige Bloggerin Dagi Bee.

Das Duell der „Social Media Stars“ kommt nicht bei allen gut an, die Zuschauer kommentieren auf Facebook:

„Was die Welt heute so alles als Stars sieht, ist schon immer wieder faszinierend.“

„Wie tief ist dieses Format bloß gesunken. Dann setzt die Sendung lieber ab, wenn es schon solche ein Niveau erreicht hat...“

„Danke für die Info...denke, dass ich zum ersten Mal nach langer Zeit die Sendung nicht schauen werde.“

Cathy Hummels mit unerwartetem Geständnis

Doch die Kritik dürfte vorerst an Cathy Hummels abprallen, die gerade andere Sorgen hat.

Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland freut sie sich nämlich vor allem auf zwei Dinge: ihr Bett und ihre Küche! Das verriet die Moderatorin auf Instagram.

Fraglich, wie viel Zeit Cathy Hummels an diesen Orten tatsächlich verbringen dürfte – denn das TV-Duell gegen Dagi Bee kannst du bereits am Samstag, 21. März. um 20.15 Uhr bei ProSieben sehen.