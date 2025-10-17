Cathy Hummels mit irrer Ansage – „Mal so richtig in die Fresse ballern“

Diese Frau hat keine Angst vor Hate – sie fordert ihn sogar heraus! Cathy Hummels (37) sorgt mit einer ungewöhnlichen Social-Media-Aktion für Aufsehen. Auf Instagram ruft sie ihre Follower ganz offen dazu auf, ihr die Meinung zu sagen – und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.

„Liebe Hater, ich brauche euch“, beginnt Cathy Hummels in einem neuen Video. Mit ernster Miene spricht sie direkt in die Kamera. Ihr sei aufgefallen, dass immer wieder dieselben Menschen fiese Kommentare bei ihr hinterlassen. Ganz egal, was sie tue – irgendjemand habe immer etwas zu meckern. „Was habe ich an mir, was euch so fasziniert, dass ihr mir so viel eurer Zeit schenkt?“, fragt sie provozierend.

Cathy Hummels startet ungewöhnliche Instagram-Aktion

Doch anstatt sich darüber zu ärgern, will Cathy den Hass jetzt gezielt nutzen. In ihrem Post betont sie, dass ihre Hater ihr alles „mal so richtig in die Fresse ballern“ sollen. Gemeint ist: Sie will all die negativen Meinungen, die sonst hinter dem Rücken kursieren, direkt hören.

Warum sie das tut? Cathy Hummels erklärt: „Ich möchte wissen, was triggert euch an mir? Was findet ihr doof? Was stört?“ Die Antworten will sie für ihre neue „One Woman Show“ verwenden, die Mitte November Premiere feiert. Dort will sie auf die Kommentare reagieren – nicht, um zurückzuschlagen, sondern um zu zeigen, „wie man Hass in Stärke verwandelt“.

Mit dieser Ansage trifft Cathy ins Schwarze. Das Video geht viral, doch statt Beleidigungen hagelt es Komplimente. In den Kommentaren finden sich Sätze wie: „Mega Aktion!“, „So stark!“ oder „Ich liebe deine Ehrlichkeit.“ Offenbar haben die Fans verstanden, worum es ihr wirklich geht.

Denn am Ende steckt hinter der vermeintlichen Provokation ein cleverer Plan. Ihre Instagram-Aktion ist auch Werbung für ihre Live-Show – und bringt ordentlich Aufmerksamkeit.