Cathy Hummels: „Natürlich muss ich...“ – Star beendet Reise mit DIESEM Bild

Derzeit hat Cathy Hummels (32) eigentlich viel um die Ohren als Moderatorin, Model und Autorin sowie Mama von Sohnemann Ludwig. Derzeit ist sie auch im TV bei RTL2 in der Sendung „Kampf der Realitystars“ zu sehen, die sie moderiert. Eine Sache hat jedoch Vorrang bei ihr!

In den letzten Tagen machte Cathy Hummels einen kleinen Abstecher in die Berge. Jedoch nicht zur Erholung! Sie hatte auf einer Berghütte in Kitzbühel, Tirol, wohl einige geschäftliche Meetings.

Cathy Hummels nimmt Abschied

Auf Instagram teil Cathy einige Bilder von dieser besonderen Geschäftsreise. Ihre Fans sind jedenfalls hin und weg von der Kulisse und schreiben:

„Schöne Berge im Hintergrund“

„Die Berge sind wirklich wunderschön“

„Tolles Panorama“

Cathy und Ehemann Mats Hummels. Foto: imago images / Spöttel Picture

Fleißig, fleißig die liebe Cathy. Bei der derzeitigen Hitze sind die meisten ja froh, wenn sie faul auf ihrer Haut liegen können. Während die Moderatorin hingegen weiter an ihren Plänen schmiedet. An Erholung war da wohl nicht zu denken, oder?

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

------------------

Cathy Hummels setzt Prioritäten

Ganz nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, entspannte die 32-Jährige sich dann doch noch am Pool des Hotels.

-------------------

------------------

„...natürlich muss ich vor der Autofahrt zurück nach München noch einmal ins Wasser hüpfen. Splish Splash, I was taking a Bath“, schreibt die Moderatorin in ihrem Beitrag. Zeigt sich dabei in einem roten Bikini vor der Bergkulisse.

Die Erfrischung hat sie sich wohl auch mehr als verdient! (mia)