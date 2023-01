Cathy Hummels splitterfasernackt – „Mache, was ich will“

Nach dem die Scheidung mit Mats Hummels durch ist, konzentriert sich Cathy Hummels nur noch auf ihre Rolle als Mutter und ihre Karriere. Aktuell ist sie wieder unterwegs für ein TV-Projekt. Zuletzt war die Moderatorin in Dubai, wo sie zur Weihnachtszeit ihren Followern bereits mit knappen Bikini-Fotos einheizte.

Jetzt setzte Cathy Hummels noch einen drauf und ließ komplett die Hüllen fallen. Und mit ihrem neuen Bild will die alleinerziehende Mama allen zeigen, wie sie sich aktuell fühlt.

Cathy Hummels zeigt sich splitterfasernackt

Auf ihrem neusten Instagram-Bild zeigt sich Cathy Hummels wie Gott sie schuf – lediglich die Haare bedecken noch etwas von ihrem braungebrannten Körper. Auf dem Beckenrand eines Pools sitzt sie nackt mit dem Rücken zur Kamera. Die Beine baumeln im Wasser, während die 34-Jährige einen lasziven Blick über die Schulter wirft. Ganz nach dem Motto: ‚Ein schöner Rücken, kann auch entzücken‘.

Was die Moderatorin mit dem Foto sagen will, hat sie im Titel erklärt: „Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag. Einfach sein. Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, Single und mache, was ich will.“ Diese Worte von Cathy Hummels sind eindeutig.

Cathy Hummels wie befreit

Erst seit Dezember 2022 ist das einstige Traumpaar Hummels geschieden. Nach über sieben Ehejahren war endgültig Schluss. Schon lange davor machten Gerüchte über ein Liebes-Aus die Runde. Lange wollten sich beide nicht zu den Spekulationen äußern, dass es nun raus ist, scheint für Cathy Hummels wie ein Befreiungsschlag zu sein.

Doch selbst nach der Scheidung scheinen sich Mats und Cathy Hummels noch zu verstehen. Zumindest verbringen sie nach wie vor aus Liebe zu ihrem Sohn Ludwig Zeit miteinander. Auch Weihnachten wurde gemeinsam gefeiert.