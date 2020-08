Cathy Hummels mit überraschender Beichte – ohne DIESEN Gegenstand ist sie völlig aufgeschmissen

Cathy Hummels zeigt sich ihren Fans nur top gestylt. Perfektes Make-Up, abgestimmte Klamotten, jede Haarsträhne an der richtigen Stelle.

Doch anscheinend ist ein weiteres Accessoire für Cathy Hummels bei der täglichen Styling-Routine wichtiger als vermutet – sehr zur Überraschung für die Fans!

Cathy Hummels: Diesen Teil ihrer Styling-Routine zeigt sie ihren Fans sonst nicht

Cathys Buch und das zugehörige Hörbuch mit dem Titel „Mein Weg zum Glück“ sorgt für Blessuren bei der Influencerin. Am Montag habe sie einige Passagen des persönlichen Textes eingesprochen – und nun könne sie „nicht mehr geradeaus sehen“!

Cathy Hummels ist auf ihre Brille angewiesen, doch bei öffentlichen Auftritten sieht man sie extrem selten mit dem wichtigen Accessoire.

Nicht etwa, weil der Inhalt des Buches ihr zu nahe gegangen sei. Der Grund ist ein anderer: Die Influencerin ist kurzsichtig! Um -4.5 Dioptrien sei ihre Sehkraft eingeschränkt, verrät sie unter dem Instagram-Post.

--------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine „Cathy“ Fischer-Hummels ist am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Cathy Hummels arbeitete unter anderem als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil

--------------------------------

+++ Cathy Hummels: DIESE Aktion auf der Autobahn ist richtig gefährlich – und verboten dazu +++

Ab zwei Dioptrien raten Augenärzte zu einer Brille, ab 5 gehen sie bereits von einer starken Kurzsichtigkeit aus. Die Sehhilfe ist also anscheinend auch für Cathy dringend notwendig.

Cathy Hummels macht irres Geständnis

„Ohne Brille sehe ich sowieso nichts“, gesteht sie bei Instagram. Allerdings scheint es, als würden häufiger Kontaktlinsen Cathys Sehkraft wieder herstellen als eine Brille – zumindest zeigt sich die Influencerin in der Öffentlichkeit nur extrem selten mit dem wichtigem Accessoire.

--------------------------------

Mehr Themen:

Cathy Hummels: Irre Verwandlung bei „Verstehen Sie Spaß?“ – „Ich will doch nicht aussehen, wie...“

Cathy Hummels: Skurrile Liebes-Aussage – „Bis dahin gibt's Frischhaltefolie“

Cathy Hummels offenbart Drama bei „Kampf der Realitystars“ – „War kurz davor...“

--------------------------------

Ob ihre Sehschwäche auch zum Thema in ihrem neuen Buch wird? Nachdem die Influencerin bereits ein Yoga- und ein Kochbuch veröffentlicht hat, ist für die Influencerin mit Anfang 30 nun eine Art Biographie fällig.

+++ Cathy Hummels: „Natürlich muss ich...“ – Star beendet Reise mit DIESEM Bild +++

Darum geht es in Cathy Hummels' Buch

In ihrem Buch „Mein Umweg zum Glück“ will die Influencerin offenbaren, wie sie ihre Depressionen überwunden hat. „Leider eine Krankheit, die man nicht sieht und genau aus diesem Grund ist sie so gefährlich“, schreibt sie in dem Instagram-Posting.

Zum Glück hat Cathy diese schwere Zeit bereits überwunden – und kann sich nach der Aufnahme für ihr neues Buch die Zeit nehmen, ihre überanstrengten Augen zu entlasten. (vh)