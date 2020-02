Cathy Hummels mit überraschendem Geständnis! DAS vermisst sie am meisten – es ist nicht Ehemann Mats

Cathy Hummels in Thailand – jeden Tag gibt es neue Geschichten aus dem Urlaub – äh der Arbeitsreise – der Spielerfrau.

An ihrem freien Tag schlendert Cathy Hummels im Bikini am Strand entlang. Das Wetter: hervorragend. Auf ihrem Spaziergang zur Thaimassage, die man sich unbedingt gönnen sollte, wie sie ihren Followern bei Instagram verrät, plaudert die 32-Jährige auch noch ein Geheimnis aus.

Cathy Hummels vermisst am meisten ...

Denn eine Sache vermisst Cathy Hummels während ihres vierwöchigen Auslandsaufenthaltes ganz besonders. Wer jetzt denken mag, es sei Ehemann Mats Hummels – der liegt falsch.

Die junge Mutter erklärt: „Ich muss sagen, auch wenn das Wetter in Deutschland gerade nicht so toll ist, vermisse ich meine Heimat sehr.“ So weit so gut. Doch dann kommt das: „Vor allem meine Küche.“ Hoppla? Ob der BVB-Star das so gerne hört?

Cathy Hummels lüftet ein Geheimnis. Foto: Screenshot Instagram/Cathy Hummels

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

Cathy Hummels versucht aufzuklären und rudert danach ein wenig zurück. „ich liebe es ja zu kochen und nach zwei Wochen der Küchen-Abstinenz habe ich schon ein wenig Sehnsucht. Natürlich auch nach meinem Mann, aber auch nach meiner Küche.“

Thailändisches Essen bekommt der Spielerfrau nicht

Das thailändische Essen bekommt dem Magen der Moderatorin nämlich nicht besonders, wie sie in einem Post vor wenigen Tagen mitteilte. Sie schrieb: „Einfach ist es nicht, vor allem, wenn man selbst auch ein paar Probleme hat. Schlafen fällt mir bei der Hitze schwer und mein Magen muss sich auch an das Essen hier gewöhnen.“

Bei allen Sorgen: In zwei Wochen hat Cathy Hummels deutsches Essen zurück. Und natürlich ihre Küche. (cs)