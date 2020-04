Cathy Hummels mit trauriger Beichte: „Schlimmer als Hass, wenn Männer mir schreiben, dass...“

View this post on Instagram

Kleines Statement zum Abend an alle Mamas da draußen 🤰🏼🤱🏼 “Euer Körper ist toll und ihr seid GROSSARTIG . Unser Körper hat ein Wunder vollbracht, ein Wunder, das nur wir Frauen erleben dürfen. Deswegen lasst euch niemals einreden euer Körper sei nicht schön oder nicht mehr wie davor. Ihr seid #WUNDERBAR. Eine Schwangerschaft hinterlässt immer ihre Spuren. Das soll sie auch, denn diese kleinen Imperfektionen sind die schönste Erinnerung an unser größtes Glück. Seitdem ich meine Work-Outs Video veröffentliche, werden ich mit Body Shaming Deluxe konfrontiert. Mir ist es wichtig hier mal was klar zu stellen . Es ist mir egal, weil man muss sich in erster Linie immer selbst mögen. Das Wichtigste überhaupt ist Gesundheit. Das wird uns doch allen mehr denn je gezeigt. Also warum so viel Hass? Aber noch schlimmer als Hass ist, wenn Männer mir schreiben und mir sagen, dass ich meine “Falten” am Bauch nicht so zeigen soll. Also erst einmal liebe Männer: Das sind keine Falten, sondern #ERINNERUNGEN an meine Schwangerschaft 🤰🏼❤️ In meinem Bauch lebte ein sehr großer Junge. Außerdem wird die Haut durch eine Schwangerschaft extrem gedehnt - was der natürlichste Prozess der Welt ist. Mein Sohn hat in meinem Körper gewohnt und ein paar liebevolle Erinnerungen und Spuren hinterlassen. Schade, dass ihr dieses Glück, dass ein Kind in euch wächst, niemals erleben könnt. Ich hab lieber “Falten” als dass ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte. #bodyshaming ist #out Wir #mamas sind perfekt so wie wir sind #proudMama #selflove (Damit der Verstand von ein paar Ausnahmefällen (Männern) zurecht gerückt wird) 🧠