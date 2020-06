Cathy Hummels mit klarer Ansage: „Habe die Hoffnung aufgegeben“

View this post on Instagram

Das ist modernes Multitasking... man möchte etwas Zeit für sich, aber auch das Kind mit einbinden. Hat so halbwegs funktioniert. Da hatte Tiger 🐯 mehr Interesse an einer Praxis mit Mama. Nachdem Ludwig dann meine Yoga Blöcke zum Turm bauen und als Auto Rampe benutzt hat, habe ich die Hoffnung aufgegeben. Doch DANN kam alles anders ... die letzten Asanas hat er alle mitgemacht. Es hat mich gefreut. Vielleicht haben wir ein tolles gemeinsames Hobby gefunden. Habt ihr auch schon mal mit eurem Kind Yoga probiert? Macht ihr regelmäßig Yoga? #Yoga befreit mich, hilft mir stark zu sein und vor allem beruhigt mein Inneres. Ich kann dadurch runterkommen und abschalten ... it calms my mind 🖤 Danke @aenna.baenana für die Schnappschüsse 👀