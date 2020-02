Cathy Hummels zieht Konsequenzen: Gesundheit ihres Sohnes steht auf dem Spiel!

War Ludwig (2), der Sohn von Mats und Cathy Hummels (32), in Gefahr?

Das deutete die 32-Jährige jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur an. Um ihren Sohn in Zukunft zu schützen, hat Cathy Hummels jetzt den geliebten Familienhund Coco abgeben müssen.

Cathy Hummels trennt sich von ihrem Hund

Der besorgniserregende Grund: „Ludwig hat eine Allergie gegen Hunde und auch Asthma“, bestätigte die 33-Jährige in dem Interview. „Deshalb ist es sehr schwierig. Es ist leider nicht schön, aber was soll ich machen.“

Kind oder Hund? Die Entscheidung fiel Cathy nicht schwer.

Cathy Hummels: Schlimme Erfahrung mit Asthma

Mit der Krankheit kennt sie sich schließlich gut aus, als Kind habe sie selber Asthma gehabt. „Mit sechs Jahren wäre ich fast daran gestorben“, berichtete sie im Interview mit der „Gala“ vor einem Jahr.

Die Erfahrungen helfen ihr heute, besser mit Ludwig Erkrankung umzugehen. „Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus“, verriet sie damals.

Die Krankheit ihres Sohnes nagt an ihr: „Es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine „Cathy“ Fischer-Hummels ist am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Cathy Hummels arbeitete unter anderem als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil

Hund bleibt in Reichweite

Für immer müssen sich Cathy und Ehemann Mats allerdings nicht von Labrador-Hündin Coco verabschieden. Zum Glück hat sich Cathys Schwester bereiterklärt, den Vierbeiner aufzunehmen.

Dort fühlt er sich pudelwohl – und Cathy kann die geliebte Fellnase zumindest hin und wieder streicheln. (vh)