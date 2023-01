Cathy Hummels: Trauriges Geständnis nach Trennung von Mats – „Gab Tage da dachte ich, dass ich nicht mehr aufwache“

Lange hielten Cathy Hummels und Mats Hummels ihre Trennung geheim, inzwischen spricht die Moderatorin ganz offen über das Ende der Beziehung zu dem BVB-Star. Bei Instagram nimmt sie die Fans mit in ihre Gefühlswelt.

Jetzt hat Cathy Hummels ganz offen über ihre Probleme nach der Trennung von Mats gesprochen. Sie hatte lange Zeit damit zu kämpfen und möchte dies jetzt mit anderen Menschen teilen. Sie macht dabei ein trauriges Geständnis.

Cathy Hummels macht trauriges Geständnis

Zunächst einmal das Gute vorweg: „Ich bin sehr glücklich, dass es mir zunehmend besser geht. Vor allem körperlich“, schreibt Cathy Hummels bei Instagram. Bis dahin war es aber ein langer Weg, die Moderatorin hatte mit der Trennung zu kämpfen.

Sie macht ein ehrliches Geständnis: „Um ehrlich zu sein gab es Tage, da dachte ich, dass ich nicht mehr aufwache, weil ich so ‚kaputt‘ war. Mein Gewicht ging immer weiter runter und ich hatte teilweise Panikattacken, weil ich ratlos war. Aber es blieb nichts mehr kleben.“ Ihr Kopf habe „alles weggedrückt“, aber ihr Körper habe die Notbremse gezogen und ihr gezeigt: „Trauere endlich und verarbeite diese Situation, oder ich mag nicht mehr.“

Hummels teile das jetzt mit der Öffentlichkeit, weil sie Frauen in einer ähnlichen Situation helfen wolle und ihnen Zuspruch und Verständnis geben. Ihr habe das oft gefehlt. „Viele haben NICHT zugehört, sondern mir ständig gesagt, wie grässlich ich aussehe. Kurze Gegenfrage: Meint ihr wirklich ich hätte es nicht gesehen, dass ich nicht mehr gesund aussah? Aber was sollte ich machen? Ich kann ja nicht aus meinem Körper fliehen. Ich lebe in ihm“, so Hummels.

Cathy Hummels glaubt an „Broken Heart Syndrom“

Dann stellt die 34-Jährige klar: „Meine Meinung teilen bestimmt nicht alle, aber ich bin der Auffassung, dass es das ‚Broken Heart Syndrom‘ gibt vor allem bei psychosomatischen Menschen.“ Cathy Hummels spricht über ihre Trennung von Mats Hummels und wie schwer sie das getroffen habe.

„Ich war 14 Jahre mit dem gleichen Menschen immer beisammen. Wir sind miteinander erwachsen geworden. Nach unserer Trennung war da einfach dieses enorme Loch. Jetzt geht es mir wieder gut. Und mein Körper zeigt es mir. Gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Trauert. Verdaut. Aber am besten ALLES ohne Krieg. Habt Verständnis für Trauer, sonst holt sie euch ein, wie bei mir“, schreibt Hummels.