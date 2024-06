Cathy Hummels macht schlimme Entdeckung – sie ruft sofort die Polizei

Mega-Schock bei Cathy Hummels! Die Ex-Frau von BVB-Kicker Mats Hummels machte vor ihrem Haus eine schreckliche Entdeckung – und rief sofort die Polizei!

Seit Monaten wird Cathy Hummels bereits von einem Stalker belästigt – doch DAS ging jetzt einen Schritt zu weit: Am Freitagabend (14. Juni) gelangte der Mann auf ihr Grundstück, schlich im Garten herum.

Cathy Hummels entdeckt Stalker auf ihren Gartenstuhl

„Das war ganz schrecklich. Der Typ klingelte erst 40 Minuten an meiner Tür. Dann verschaffte er sich Zugang zu meinem Grundstück. Ich hatte wirklich Angst und rief bei der Polizei an“, erklärte die 36-Jährige gegenüber der „Bild“.

Hummels reagierte auf das Klingeln nicht. Der Stalker setzte sich auf ihren Gartenstuhl – in Unterhose und Badelatschen bekleidet! Schließlich entschied sich die Influencerin, in Begleitung eines Nachbarn auf den Mann zuzugehen. Dabei filmte sie mit ihrem Handy. „Was machst du da?“, wollte sie wissen.

Cathy Hummels: Stalker bekam Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Er wolle mit Cathy reden, so die Antwort des Stalkers in Richtung des Nachbarn. „Ja, aber das ist Hausfriedensbruch, was du machst. Du gehst jetzt besser, sonst müssen wir die Polizei rufen“, lautete Hummels diplomatische Antwort an den Mann.

Kurze Zeit später ist die Polizei da. Der betrunkene Stalker wurde mit auf die Wache genommen. Er kassierte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. „Der Typ verfolgt mich schon seit einem halben Jahr, aber das war mir eine Nummer zu krass. Meine Mitbewohner im Haus sagen, sie haben ihn schon öfter vor unserem Haus gesehen, er scheint mich beobachtet zu haben“, sagte die TV-Moderatorin gegenüber der „Bild“. Bleibt nur zu hoffen, dass das jetzt endlich vorbei ist…