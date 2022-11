Cathy Hummels widmet Ex Mats emotionale Videobotschaft – seine Reaktion spricht Bände

Mit ihrem Liebes-Wirr-Warr sorgten Influencerin Cathy Hummels und BVB-Fußballspieler Mats lange Zeit für Schlagzeilen. 2022 machten die beiden dann ihre Trennung offiziell und verkündeten damit auch ihr Ehe-Aus. Der gemeinsame Sohn soll unter der Trennung aber auf keinen Fall leiden und deswegen zeigen sich Cathy Hummels und Mats immer mal wieder bei gemeinsamen Familienaktivitäten.

Über die Hintergründe zum Liebes-Aus sprach Cathy Hummels jetzt öffentlich in ihrer Doku „Cathy Hummels – alles auf Anfang“. Passend zum TV-Programm meldete sich die Influencerin am Mittwoch (16. November) mit einem neuen Beitrag bei ihren Fans auf Instagram und sendete damit eine ganz besondere Abschiedsnachricht an ihren Ex.

Cathy Hummels erinnert an Ehe mit Mats

Die Beziehung von Cathy und Mats dürfte mit dem medialen Interesse an ihren Personen einige Herausforderungen bereitgehalten haben. Ausschlaggebend für das Beziehungs-Aus soll allerdings etwas anderes gewesen sein. Als Mats mit seinem Wechsel zum BVB erneut nach Dortmund gegangen ist und Cathy vor die Wahl gestellt wurde, ihre Heimat München zu verlassen, traf sie eine schwierige Entscheidung und lehnte ab.

Die Moderatorin hatte in ihrer Zeit in Dortmund zuvor bereits mit Depressionen gekämpft und entschied sich, für ihre Gesundheit bei ihrer Familie in Bayern zu bleiben. Auf Instagram verabschiedet sie sich jetzt mit einer emotionalen Videobotschaft bei Mats und schreibt: „Goodbye, my Lover. Die Liebe ist gegangen, eine große Freundschaft wächst!“

Cathy Hummels postet Video – so reagiert Mats

Im Video sieht man Cathy, wie sie ihre Hände zu einem Herz formt. Dann werden private Fotos aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Mats eingeblendet. Fotos von ihrer Hochzeit, bei der Taufe von Ludwig und aus der Schwangerschaft. Die Reaktionen zeigen große Anteilnahme an Cathy Hummels Video und dem Umgang mit dem Beziehung-Aus. Auch einige prominente Kolleginnen kommentieren unter dem Beitrag.

Boris Beckers Ex Lilly schickt Cathy Hummels drei Herzen, DSDS-Star Sarah Engels schreibt „So stark von dir“ und RTL-Moderatorin Katja Burkard sagt: „Respekt, liebe Cathy.“

Und wie äußert sich Mats Hummels zur emotionalen Botschaft? Der hält sich bedeckt. Kurz nach Veröffentlichung des Beitrags reagiert der Fußballer noch mit einem Like auf das Video. Einen Tag später kann man den bei Instagram allerdings nicht mehr finden. Die Entscheidung, darauf zu reagieren wurde anscheinend revidiert.