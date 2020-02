Cathy Hummels: Frau von Mats Hummels mit harten Worten – „Krasse Gegensätze“

View this post on Instagram

KIDS CLUB FUN - Aber heute ist für Mama wieder Showtime. Das sind schon krasse Gegensätze für mich im Moment. Da muss man sich etwas dran gewöhnen, aber am Ende schafft man alles. Man muss nur an sich glauben. Aber einfach ist es nicht, vor allem wenn man selbst auch ein paar Probleme hat. Schlafen fällt mir bei der Hitze schwer und mein Magen muss sich auch an das Essen hier gewöhnen. ABER: #believeinyourself und #amendewirdallesgut IMMER ❤️