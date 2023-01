Cathy Hummels macht es öffentlich – DAS schenkte Mats ihr zur Scheidung

Seit mittlerweile über einem Monat sind Cathy Hummels und der Profi-Fußballer nun offiziell geschieden. Von Streit oder gar Rosenkrieg ist allerdings keine Spur. Das Ex-Paar sieht sich vor allem für Sohn Ludwig immer noch als „beste Freunde fürs Leben“, wie sie selbst sagt.

Freundschaft hin oder her: Diese Nachricht dürfte den ein oder anderem dann doch verwundern. Denn wie Cathy Hummels jetzt zeigt, hat Mats ihr zur Scheidung ein Geschenk gemacht.

Cathy Hummels: Hier zeigt sie nicht nur das Geschenk

Dass sie durchaus sportlich ist, zeigt Cathy Hummels immer mal wieder in den sozialen Medien. Doch wie es scheint, hat sie jetzt Basketball für sich entdeckt. Mit einem Ball unterm Arm posiert sie in einem Adidas-Anzug auf einem Basketballplatz und schreibt unter dem Beitrag: „Zählt meine Bauchmuskeln. Viel Spaß. Körbe werfen ist cooler als Körbe kriegen.“

Doch mit dem Instagrampost möchte sie nicht nur ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. Die Moderatorin teilt mit ihren Fans ein kleines Detail zur Scheidung mit BVB-Star Mats Hummels. Das Outfit, das sie trägt, sei wohl ein Geschenk ihres Ex zur offiziellen Trennung gewesen sein. Dazu schreibt die 34-Jährige: „Man sollte Sachen immer positiv beenden, oder?“

Cathy Hummels: Fans sind begeistert

Bei den Followern der Influencerin kommt das Scheidungsgeschenk zumindest schonmal gut an. Und auch das auffällige Sixpack sorgt bei dem ein oder anderen für Bewunderung. So schreibt eine Instagram-Nutzerin: „Das Outfit ist so schön und anders. Steht dir so gut und du bist schön wie immer. Ob geschminkt oder nicht.“ Eine andere kommentiert: „Mega, richtig geiles Outfit!“

Und weiter wird auch Mats gelobt: „Scheidungsgeschenk? Kreativ!“ Doch auch einige negative Anmerkungen mischen sich unter die Komplimente und Flammen-Emojis. Vereinzelnd liest man Sätze wie „Sorry , das Outfit ist wirklich schrecklich“ oder „Chic ist was anderes.“

