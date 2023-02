Cathy Hummels spricht schon wieder von Hochzeit – sieben Wochen nach Scheidung von Mats

Seitdem sich Cathy Hummels von Fußballprofi Mats Hummels scheiden ließ, konzentriert sich die Influencerin nach eigenen Angaben nur noch auf sich selber und ihren gemeinsamen Sohn Ludwig. So kam es, dass sie seit dem offiziellen Scheidungstag dem kalten Wetter in Deutschland entflieht und die Sonne in Thailand und Dubai genießt.

Die Moderatorin verarbeitet aktuell einige Ereignisse, wie sie ihren Fans auf Instagram verrät. Vermutlich könnte auch die Scheidung darunter fallen. Schließlich waren Cathy Hummels und Mats 14 Jahre ein Paar, sieben Jahre davon verheiratet. Apropos Hochzeit: Die 35-Jährige greift das Thema jetzt plötzlich wieder auf.

Cathy Hummels schmeißt sich in Hochzeits-Outfit

Eigentlich chillt die Moderatorin einfach nur am Strand von Dubai und genießt die Sonnenstrahlen. Dabei trägt sie einen Bikini und eine weiße Stola, sowie einen weißen Haarreif. Grund genug dafür, dass sie von ein paar Frauen angesprochen wird, erzählt Cathy Hummels auf Instagram: „Die meinten einfach so zu mir ‚Oh mein Gott, bist du eine Braut?‘ Und ich so ‚Nein, eigentlich habe ich mich gerade erst scheiden lassen, wieso?'“

Der Grund für diese Vermutung der Unbekannten: Cathys weißes Outfit. „Ja das kann schon sein. Ich habe heute so einen tollen Haarreif auf, aber ich fühle es einfach!“ Für die Moderatorin war dieser Moment wohl so amüsant, dass sie sich prompt einen Scherz erlaubt.

Cathy Hummels spricht von Hochzeit mit sich selbst

Nach dem traurigen Liebes-Aus mit BVB-Star Mats Hummels genießt Cathy ihre Zeit alleine. Daher nimmt sie die Situation mit Humor und sagt den Frauen: „Eigentlich habe ich gerade erst geheiratet. Ich habe mich selbst geheiratet und ich feiere heute meine Hochzeit“, erzählt sie und kichert.

Kurze Zeit später postet sie ein Video in ihre Story, wo man die weiße Stola nochmal sieht. Sie schreibt: „Mein Hochzeitskleid“ und fügt einen irritierten Smiley hinzu. Ganz nach dem Motto: Selbst ist die Frau!

