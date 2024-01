Cathy Hummels völlig verändert – Fans erkennen sie kaum wieder

Nicht selten polarisiert Cathy Hummels mit ihrem Auftreten. Die Ex von BVB-Kicker Mats Hummels musste deswegen in der Vergangenheit auch schon den ein oder anderen Shitstorm aushalten. Auch mit ihrem neuesten Instagram-Posting sorgt sie für große Augen bei den Fans.

Cathy Hummels liebt Mode und Make-up. Die Influencerin (rund 693.000 Follower auf Instagram) präsentiert sich ihren Anhängern nur zu gerne mit unterschiedlichen Styles. Doch SO haben sie ihre Fans mit Sicherheit noch nie gesehen.

Cathy Hummels fühlt sich wohl mit neuer Frisur

„Boom, Clap und hier ist mein neuer Look. Mein Privatleben ist so langweilig, da hab ich neuen Schwung gebraucht!!! Wie gefällt es euch?“, schreibt die 35-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein Video von sich mit einer völlig neuen Frisur! Cathy trägt die Haare jetzt extrem lockig.

Und sie scheint sich wohlzufühlen mit ihrer neuen Mähne. Die Mama eines Sohnes grinst in die Kamera, schüttelt dabei ihre Haare immer wieder hin und her. Einen Luftkuss gibt es für ihre Fans noch gleich mit dazu.

Cathy Hummels: Ihre Fans flippen völlig aus

Und ihre Fans erkennen Cathy kaum wieder. „Liebs! Liebs, liebs, liebs, liebs, lieeeeebs! Schaut toll aus. Wünschte, meine Locken würden so rocken. Wow“, „Macht dich irgendwie jünger und mädchenhafter“ und „Steht dir super. Das solltest du definitiv öfters tragen. Wirklich wow“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Die Fans lieben Cathys neue Frisur also. Doch solch positive Kommentare sind auf dem Social-Media-Profil von Cathy Hummels eigentlich eher weniger an der Tagesordnung. Immer und immer wieder hat die Unternehmerin mit Hass-Kommentaren zu kämpfen. Warum es erst kürzlich Negativ-Kommentare regnete, erfährst du in diesem Artikel.