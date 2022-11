Cathy Hummels datet Schauspieler: Als sie auf sein Handy schaut, ist der Ofen aus

Nach einer langen Beziehung wieder ins Dating-Geschäft einzusteigen, ist nicht einfach. So vieles hat sich verändert. Neue Apps, neue Trends, der Stress, die Unsicherheit … Probleme, die auch Star-Moderatorin Cathy Hummels kennt. Sie hat sich bekanntlich nach 15 Jahren von dem Vater ihres Sohnes Ludwig, Mats Hummels getrennt. In ihrer neuen RTL2-Show „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ spricht die 34-Jährige offen über ihr Liebesleben. Und nicht nur über das vergangene.

Die RTL2-Doku zeigt Cathy Hummels auch auf der Suche nach einer neuen Liebe. Obwohl wenn das anfangs noch nicht so wirklich klappen will. Zusammen mit einem Herrn sitzt Cathy in einem Restaurant, berichtet dem Verehrer, dass er ihr erstes Date seit insgesamt 15 Jahren sei. „Wow“, entgegnete der nur und wirkte doch ein wenig verschreckt.

Ein Eindruck, der sich auch in den folgenden Momenten nicht verflüchtigen sollte. So scheint der gute Mann ein mehr oder weniger erfolgreicher Schauspieler zu sein. Er habe in vielen Independent-Filmen mitgespielt, so der Herr. Nichts wirklich Bekanntes, wie er bescheiden hinterherschiebt. Als er Cathy dann einige Szenen auf seinem Smartphone zeigt, ist das Ding komplett durch.

Zu wenig wohl für Cathy, die mit Mats bislang einen wahren Sport-Heroen an ihrer Seite hatte. „Er hat mir dann erzählt, dass er Schauspieler ist. Und ich muss ehrlich sein, er hat mir eine Szene gezeigt und da war für mich einfach klar … ich weiß nicht … da war’s dann schon einfach durch“, stammelt Cathy ein wenig durcheinander.

Autsch. Eines aber hat die Ex-Spielerfrau zumindest gelernt: „Ich habe bei dem Date gemerkt, dass ich Lust habe, Männer kennenzulernen, aber dass ich auch überhaupt noch nichts Festes möchte und dass ich mein Leben, so wie es gerade ist, mag. Und wenn ich was ändere, dann nur für den richtigen Mann.“ Und der mehr oder weniger erfolgreiche Schauspieler war das wohl nicht.