Cathy Hummels: Besorgniserregendes Video – „Drückt bitte die Daumen“

Sie hatte sich doch so sehr gefreut. Am Freitagmorgen sollte es für Cathy Hummels eigentlich soweit sein. Endlich abschalten, endlich weg. Weg von dem ganzen Stress, von den Schlagzeilen der vergangenen Tage. Ab in den Urlaub.

Nach Kroatien sollte es für Cathy Hummels und Sohn Ludwig gehen. Schließlich besitzen Cathy und Mats Hummels dort eine Ferienvilla. Perfekt zum Ausspannen also. Doch dem wurde nun ein Strich durch die Rechnung gemacht, wie Cathy Hummels in einem besorgniserregenden Instagram-Video erklärt.

Cathy Hummels macht sich Sorgen um Sohn Ludwig

„Der Ludi ist krank geworden“, berichtet Cathy Hummels bedrückt. Und weiter: „Jetzt haben wir erst mal einen Covid-Test gemacht. Drückt bitte die Daumen.“ Dass sie diesen Test machen, stand für Cathy Hummels außer Frage. „Da appeliere ich auch an mein Verantwortungsgefühl.“

Das ist Cathy Hummels

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um das Paar gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Und das Daumendrücken der Follower und Followerinnen, Cathy gendert schließlich mittlerweile fleißig, sollte geholfen haben, wie die 33-Jährige später in ihrer Story berichtet. So sei Ludwigs Test negativ gewesen.

Bis auf seine Bronchien sei der Kleine also gesund. Das, so Cathy Hummels, würde sie aber bereits kennen. „Von daher können wir morgen fliegen, yeah“, freut sich die Spielergattin. Na, dann kann man ja nur hoffen, dass es dem kleinen Ludwig bis dahin genauso gut geht wie seiner Mutter nach dem Erhalt des Testergebnisses.

