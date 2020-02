Cathy Hummels teilt Video: Und gewährt extrem tiefe Einblicke

Cathy Hummels hat gerade einen Job, um den sie die meisten Menschen in Deutschland wohl extrem beneiden. Die Gattin von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels weilt derzeit in Thailand, genießt Sonne, Land und Leute und dreht für ein neues Projekt.

Wenn man sich die Temperaturen in ihrer Heimat anschaut, könnte es für Cathy Hummels wohl kaum besser laufen. Natürlich lässt die 32-Jährige ihre 515.000 Abonnenten an jedem Schritt im Sonnenparadies teilhaben.

Cathy Hummels: Tiefe Einblicke im Schlafanzug

Und gewährt dabei den ein oder anderen extrem tiefen Einblick. Also unter ihr Shirt natürlich. So teilt Cathy ein Video, das die junge Mutter nach dem Frühsport zeigt. Mit verstrubbelten Haaren sitzt Cathy auf ihrer Yoga-Matte und berichtet davon, dass es sich im Schlafanzug doch am besten sportelt. Plötzlich greift sie jedoch an ihr Oberteil, zieht den Stoff herunter und gibt den Blick auf ihre Brust frei.

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

------------------------

+++ Cathy Hummels macht es öffentlich – sie verlässt Mats, weil sie ... +++

Cathy Hummels gewährt extrem tiefe Einblicke. Foto: cathyhummels/instagram

Uiuiuiui. So zeigefreudig kennen wir Cathy ja gar nicht. Bislang zeigte sich die BVB-Spielergattin doch für Instagram-Verhältnisse eher züchtig im Bikini oder Unterwäsche.

+++ Cathy Hummels: Intimes Geständnis! „Unter der Dusche...“ +++

Cathy Hummels bleibt einen Monat in Thailand

Vielleicht handelte es sich bei der sexy Einlage ja auch um ein Versehen. Das wird wohl Cathys Geheimnis bleiben. Jedenfalls scheint sich die 32-Jährige bislang gut in Thailand eingelebt zu haben. Einen ganzen Monat will Cathy in Asien bleiben, bevor es dann pünktlich zum Frühlingsstart wieder zurück nach Deutschland geht.