Cathy Hummels: DAS erzählte sie Sohn Ludwig über den brutalen Überfall

Vier Monate sind seit dem Angriff auf Moderatorin Cathy Hummels vergangen.

Der erschreckende Zwischenfall hat bei Cathy Hummels tiefe Narben hinterlassen. Auch ihr Sohn Ludwig bemerkte damals, dass mit seiner Mutter etwas nicht stimmte. Jetzt kam raus, wie der Vierjährige darauf reagierte.

Cathy Hummels – DAS erzählte sie ihrem Sohn Ludwig über den Überfall

Cathy Hummels erzählt: „Mein Sohn hat gemerkt, dass ich nicht mehr so gut laufen konnte und dass ich traurig bin.“ Es muss eine schwierige Situation für die 34-Jährige gewesen sein. Alle Eltern wissen, was für eine knifflige Aufgabe es sein kann, einem Kind, das gerade mal 4 Jahre alt ist, eine so schreckliche Tat zu erklären.

-----------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

Es gibt immer wieder Gerüchte über eine Trennung oder Scheidung. Doch bestätigt ist diesbezüglich nichts

-----------------

Für Cathy schien es jedoch kein Problem zu sein: „Ich habe ihm dann gesagt, dass ich ein Piratenkampf verloren habe. Ich habe einfach versucht, ihm das spielerisch näherzubringen. Das konnte er dann auch akzeptieren und verstehen.“

Starkes Statement von Cathy Hummels! Überfall hatte auch etwas Positives

Spielerisch hin oder her, der Überfall hat seine Spuren hinterlassen. Doch die Moderatorin versucht, so gut es geht damit umzugehen. Im Interview mit BILD erzählt sie, dass sie genau weiß, was zu tun ist, um solche traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten: „Der Überfall hat Narben hinterlassen. Aber Narben sind nichts Schlechtes. Sie erinnern mich daran, was ich überstanden habe.“

Cathy Hummels erzählt ihrem Sohn eine Kinder-Version des Überfalls. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Ein starkes Statement von Mats Hummels Ehefrau. Trotzdem sei das alles ein unfassbarer Schock für sie, den sie nicht einmal ihrem ärgsten Feind wünsche. Sie versuche, aus dem schrecklichen Erlebnis etwas Positives zu ziehen und sei unendlich dankbar, dass das Schicksal sie gerettet habe.

Cathy Hummels: DIESEN Moment des Überfalls wird sie niemals vergessen können

Trotzdem hat sie aufgrund des Überfalls in Thailand immer noch ab und zu Probleme im Alltag: „Wenn sie jemand von hinten nähert oder wenn ich nicht höre und sehe, wer hinter mir ist, erschrecke ich mich und bin sofort im Alarmmodus“, erklärt sie.

------------------

Weitere Nachrichten zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Heißes Bild macht Fans verrückt – „Wow wow wow, mega“

Cathy Hummels mit deutlichen Worten: „Natürlich hat er seinen Ruf“

Cathy Hummels teilt sexy Video aus der Badewanne – „Wunderschön“

------------------

Sie fährt fort: „Das wird auch noch lange so sein, weil ich von hinten überfallen wurde. Der ist von hinten auf mich drauf gesprungen. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen.“ Bei dieser Aussage bekommt man eine Gänsehaut.

Vor kurzem verriet Cathy Hummels ein privates Geheimnis über Ehemann Mats Hummels, worum es dabei ging, erfährst du hier.