Cathy Hummels überraschend offen: „Das verflixte 7. Jahr“

Cathy Hummels und ihr Liebesleben sind ein absolutes Dauerbrenner-Thema. Die Beziehung der Moderatorin und des Fußballers sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff.

Auf Instagram überrascht Cathy Hummels jetzt mit einem ungewöhnlichen Liebesposting und spricht dabei auch offen über ihre Beziehungsprobleme mit Fußballer Mats Hummels.

Cathy Hummels teilt ungewöhnliches Foto mit Ehemann Mats Hummels auf Instagram

Ein Foto der Familie Hummels bekommen Cathys Fans nicht oft zu sehen. Am Mittwochabend (15. Juni) zeigt sich die Moderatorin jetzt allerdings mit Sohn Ludwig UND Ehemann Mats Hummels.

---------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

---------------------------------

Das Ehepaar sitzt auf einer Bank, während Ludwig ein Eis schleckt. Damit erinnert Cathy Hummels an ihren Hochzeitstag.

Cathy Hummels spricht über ihre größte Liebe

„Das verflixte 7. Jahr. In loving Memory of 15. Juni 2015“, schreibt die TV-Bekanntheit. An diesem Tag heiratete sie einst ihren Mats. Und mit ihrem Spruch über das sprichwörtlich verfluchte siebte Ehejahr scheint sie offen auf Eheprobleme mit Mats anzuspielen. Dieser Abschnitt in einer Beziehung scheint nämlich tatsächlich zur Zerreißprobe für viele Paare zu werden. Cathy räumt mit dem Spruch zwar ein, dass es bei ihr und Mats nicht ganz rund läuft, lächelt ihre Sorgen auf dem Foto dann aber einfach weg.

Weiter schreibt sie: „Auf diesem Bild seht ihr meine größte Liebe L.“ Damit dürfte dann wohl der gemeinsame Sohn Ludwig gemeint sein.

Cathy Hummels begeistert Fans mit Fotos in Gedenken an ihre Hochzeit

Eine klare Aussage zum Beziehungsstatus mit Mats Hummels bekommen die Fans durch das Foto zwar nicht, immerhin zeigen die beiden aber, dass sie als Eltern gut harmonieren.

Bei ihrer Community kam das Foto jedenfalls super an, wie die Kommentare darunter zeigen:

„Du siehst super und zufrieden aus“

„Schöne Bilder“

„Wunderschöne Fotos“

„Ich liebe diese Familie“

---------------------------------

---------------------------------

Übrigens: An ihrem Hochzeitstag ist Cathy Hummels auch im TV zu sehen. Zwar nicht mit Mats, dafür aber an der Seite der Trash-Koryphäen des deutschen TV. Hier erfährst du, welche Aufgabe die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten an ihre Grenzen bringt.