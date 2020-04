Cathy Hummels teilt Bild auf Instagram: Fans haben schrecklichen Verdacht

Cathy Hummels ist topfit. Das beweist die junge Mutter und Ehefrau von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels jeden Tag aufs Neue. Auf Instagram teilt die 32-Jährige Fotos beim Sport im Garten. Beim Sport im Wohnzimmer. Beim Sport am See. Wir könnten diese Liste jetzt noch einige Absätze weiter fortführen. Aber wer will das schon lesen.

Denn das Problem, das viele Fans der hübschen Spielergattin sehen, liegt woanders. Aus ihrer Sicht tut der Sport Cathy Hummels nämlich gar nicht mal so gut. Besonders unter einem Foto, das Cathy beim Yoga mit Sohn Ludwig im Garten zeigt, entlädt sich Hass und auch Sorge.

Fans lästern über Cathy Hummels' Figur

Sorry, will nicht zu persönlich sein, aber Du solltest wirklich mehr essen.

Viel zu dünn!

Nur noch Haut und Knochen....

Also die Beckengegend sieht irgendwie merkwürdig aus

Pass auf es ist windig, nicht dass du von der Klippe geweht wirst

Iss mal was Mädchen

Das sagt Cathy Hummels ihren Hatern

Und das sind nur einige der fiesen Anmerkungen. Dabei hatte Cathy Hummels doch oft genug gesagt, dass ihr Körper nun mal so sei, wie er sei. Erst zuletzt hatte Cathy unter einem Post auf kritische Kommentare geantwortet: „Mein Körper ist bewundernswert... Er ist gesund und hat mir meinen Sohn geschenkt. Noch 2 kg on top dann bin ich mehr als wunschlos glücklich.“

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

------------------------

Fraglich also, warum man die junge Mutter nicht einfach in Frieden lässt. Zum Glück melden sich unter dem Post aber auch noch Menschen zu Wort, die nichts über Cathys Körper zu meckern haben.

Sie schicken Herzen, Küsse und Bewunderung dafür, wie sie die schwierige Corona-Zeit mit Sohnemann Ludwig meistert.