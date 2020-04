Cathy Hummels: Fans machen sich große Sorgen – „Ich bin schockiert“

View this post on Instagram

Wie gefiel euch das Training 🏋️‍♀️ mit Tanja und mir? Wir planen ein Oster 🐰 Special Sonntag & Montag live um 17 Uhr für 30 mins. Außerdem meine 🐰en ... stelle ich euch morgen live mein Buch #daszuckerfreikochbuchfürkinder (Link in Bio) vor und zwar um 14 Uhr! Kommt dazu ❤️ Video wird natürlich auch bei IG TV hochgeladen. Fragen beantworte ich auch. #commumity #weareinthistogether