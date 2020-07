Cathy Hummels überrascht mit verrücktem Outfit – im Schlafanzug zum...“

Cathy Hummels ist eine modebewusste Frau.

Ob in Fernsehshows oder auf Instagram, Cathy Hummels präsentiert sich immer gut gekleidet. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem speziellen Outfit.

Cathy Hummels überrascht mit verrücktem Business-Outfit

Cathy Hummels ist mehr als nur die Frau von BVB-Kicker Mats Hummels. Die 32-Jährige macht selber richtig Business. Sie arbeitet als Influencerin und Model. Bald tritt Cathy Hummels sogar im Fernsehen auf.

Die Münchnerin ist die Moderatorin der Show „Kampf der Realtiystars – Schiffbruch am Strand“. Das neue Trash-TV-Format wird ab dem 22. Juli auf RTL zwei ausgestrahlt. Mit dabei sind Promis wie Jürgen Milski oder Georgina Fleur.

Cathy Hummels:

sie wurde am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

sie arbeitet als Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heiratete Cathy BVB-Star Mats Hummels in München

die beiden haben einen Sohn. Er heißt Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, Mats in Dortmund

Auf Instagram präsentierte sich Cathy Hummels nun in ihrem Business-Outfit. Die Fans staunten nicht schlecht, als sie hörten, was sich dahinter versteckt. Sie schrieb: „Wenn ich ein Business Meeting hab, dann wird mal ein ordentliches Outfit rausgesucht - obwohl!“ Obwohl was?

Ein Teil gehört zu ihrem Schlafanzug!

Jetzt kommt der Hammer. Cathy Hummels trägt weiße Schuhe, eine dunkle Jeans, einen weißen Blazer und darunter ein Leopardenoberteil. Ein Teil davon gehört zu ihrem Schlafanzug! „Das Oberteil ist von meinem Leoparden-Schlafanzug zweckentfremdet worden. Hättet ihr das gedacht?“, schreibt sie.

Die Fans sind begeistert von so viel Kreativität. Die Reaktionen sind positiv. Hier kannst du einige lesen:

Das Outfit steht dir sehr gut. Siehst super aus! Das Oberteil finde ich cool dazu, hast du doch hervorragend gelöst.

Tolles Outfit und die Kreativität ist doch super. Erkennen tut das sicher keiner.

Liebe dein Look

In Kombi mit der Jeans super schick und gleichzeitig cool

Wow!!! Du siehst richtig toll aus!!!

Find ich cool

Hätte Cathy Hummels nicht verraten, dass es sich dabei um ein Schlafanzug-Oberteil handelt, wäre es vermutlich nur ihrem Mann Mats Hummels aufgefallen. Tragen kann sie es auf jeden Fall! (fs)