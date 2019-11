Cathy Hummels: Waghalsige Aktion – sie setzt ihr Leben aufs Spiel

View this post on Instagram

Instagram sieht immer so glamourös aus. Die Bilder lassen den Eindruck erwecken als wäre ALLES immer super EASY. Ehrlich gesagt freut es mich sehr, dass die Resonanz von euch für meinen New York Trip so durchweg positiv war, weil mir auch durch meine Verletzung so viele Steine in den Weg gelegt wurden. Auch weil ich meinen Sohn mitgenommen habe, damit er nicht so lange auf Mama verzichten muss und ich somit an diesem “Lauf” teilnehmen kann. Jeder der mit Kind schon mal gereist ist, weiß dass das alles andere als easy ist. Vor allem mit Zeitumstellung ☠️. Alles zusammen war es wirklich sehr anstrengend, aber meine @kleinejo (Danke für deinen unglaublichen Support. Team Schlabbi-Coconutwater) und ich haben das beste daraus gemacht. ❤️ Für mich gehts jetzt nach Wien und ich freue mich sehr auf den Tag morgen. Erzähle euch dann natürlich was ich da so mache. Außerdem hatten wir einen wunderschönen letzten Tag in New York und so verlasse ich die Stadt die niemals schläft mit einem großen breiten Grinsen und viel Geld für Kinder in Not. #postivevibesonly PS: Dieses Bild beschreibt mein Gefühl. Im Schlabbilook (endlich ist alles geschafft) über den Dächern New Yorks. Ich schwebe mit einem Glücksgefühl nach Hause... nach Wien. 🐝