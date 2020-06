Cathy Hummels: Jetzt ist es raus – Ehemann Mats ist ...

View this post on Instagram

Happy Anniversary mein 🎩 - vor 5 Jahren habe ich dich geheiratet @aussenrist15 - seitdem bin ich 👸 und noch dazu haben wir den tollsten Jungen der Welt geschenkt bekommen. ❤️#happywifehappylife Es gibt in jeder langen Beziehung (wir sind seit 13 Jahren zusammen) ups and downs, aber wisst ihr was das Wichtigste ist : Zu Lernen was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist im Leben. Den anderen zu akzeptieren genauso wie er ist und sich gegenseitig immer zu unterstützen mit ganz viel Respekt und Rücksicht. Den andern lieben mit allen Perfect Imperfections. Wenn man sein ❤️ verschenkt hat an den einen, dann nimmt man es auch nicht mehr zurück. 😉 #5 #anniversary