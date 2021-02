Cathy Hummels: Sexy Balkon-Outfit – wenn das mal nicht die Nachbarn sehen

Auf den Sommer freuen sich bestimmt schon einige von uns. Auch Cathy Hummels kann es offenbar gar nicht erwarten, endlich wieder die luftigen und knappen Kleidungsstücke herauszukramen.

Aber wer hat eigentlich gesagt, dass man nicht auch schon im Februar in sexy Outfits rausgehen kann? Nachdem sich Cathy Hummels schon halbnackt im Schnee wälzte, scheint dieser Look ein Klacks für sie zu sein.

Cathy Hummels teilt heißen Schnappschuss – mit wichtiger Botschaft

Ende Februar klopft der Frühling in Deutschland an die Tür. Auch Promis wie Cathy Hummels freuen sich über Temperaturen, die sogar die 20-Grad-Grenze geknackt haben.

Huch! Cathy Hummels trägt mal wieder nichts außer einen engen Bodysuit. Foto: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Das schreit für die Spielerfrau geradezu nach einem sexy Fotoshooting unter freiem Himmel.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------------------------------

In weißen Kniestrümpfen und einem knallroten Bodysuit posiert Cathy Hummels auf dem Geländer ihres Balkons in München. Zu dem Schnappschuss schreibt die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels: „Fünf Kilo plus und dadurch mehr Falten am Bauch.“

Speckfalten können wir unter dem engen Body nun wirklich nicht erkennen. Das Einzige, das sich unter dem Stoff abzeichnet, sind die Nippel der Influencerin. Cathys Botschaft wird aber spätestens durch die gewählten Hashtags klar: „Love Your Body“, „Nobody Shaming“ und „Perfekt unperfekt“.

----------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Süßer Liebesbeweis – „Niemand außer ihm darf das“

Cathy Hummels präsentiert stolz ihren Body – mit DIESEM Fan-Kommentar könnte Ehemann Mats ein Problem haben

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Cathy Hummels extrem verpeilt – Missgeschick wurde richtig teuer

----------------------------------------

Cathy Hummels posiert aufreizend in Münchner Nachbarschaft

Für die Nachbarn der Moderatorin war die Fotosession sicherlich auch ein netter Anblick. Im Hintergrund des Bildes ist ein Wohnhaus zu erkennen. Die Bewohner müssten während des Shootings einen interessanten Ausblick gehabt haben.

Bei Cathys Fans kommt das Foto jedenfalls sehr gut an. „Wow, tolles Bild, Cathy! Mädels, ihr seid alle toll, so wie ihr seid. Einzigartig und wunderschön“, kommentiert ein User. Dem können wir uns nur anschließen.

Auch Ballermann-Star Mia Julia heizte ihren Followern kürzlich mit einem besonderen Schnappschuss ein. Mehr dazu hier >>>