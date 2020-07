Cathy Hummels: Wahrheit über Ehe mit Mats Hummels – „Wir sind...“

Cathy Hummels und Mats Hummels. Viel wird und wurde über dieses Paar diskutiert. Er der Weltklasse-Verteidiger des BVB, sie die Star-Influencerin und Moderatorin. Doch es gibt nicht nur positive Nachrichten. Da wird über Cathy Hummels Körper gesprochen, über die Reisen nach München und die Beziehung zu Mats Hummels.

Sogar eine Krise wurde dem Paar von den Fans schon angedichtet.

Jetzt spricht Cathy Hummels ganz offen über die Krisengerüchte – und findet ehrliche Worte.

Cathy Hummels: Ehe-Krise mit Mats? Jetzt kommt raus, dass...

Im Bild-TV-Show-Interview „PLACE TO B Stars & Stories“ wird die 32-Jährige auf die Beziehung zu Mats Hummels angesprochen. Darin stellt sie ein für allemal klar: „Das sind Dinge, die darf man sich einfach nicht zu Herzen nehmen.“ Also ist an den Ehe-Aus-Vermutungen nichts dran?

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

Cathy Hummels: „Wichtig ist...“

Cathy Hummels (Archivbild). Foto: imago images/Future Image/N. Kubelka

„Wichtig ist, dass man selber glücklich ist. Und wir sind glücklich“, so Cathy Hummels gegenüber der Bild. Sie hätten ihr Lebensmodell so wie es eben für sie beide passt. Zeit miteinander zu verbringen, sei aber dennoch wichtig.

Und so postet Cathy Hummels hin und wieder süße Instagram-Schnappschüsse von sich und ihrem Mats. Zuletzt beim Mountainbike-Fahren.

Harte Kritik für Cathy Hummels – doch sie ist...

Für die Influencerin ist es offenbar wichtig, offen mit Kritik im Netz umzugehen. Schon nach fiesen Internet-Kommentaren zu ihrer zierlichen Figur äußerte sich die Münchnerin kürzlich öffentlich. Gab sogar zu, auch lieber wieder ein paar Kilos mehr auf den Rippen haben zu wollen.

Fest steht wohl: Cathy Hummels nimmt sich nicht alles so zu Herzen…

Ehemann Mats Hummels hat kürzlich mit einem Protz-Bild für Aufsehen gesorgt. Der Fußballer hat ein Bild einer riesigen Champagnerflasche, die er mit Freunden auf einem Boot trägt, bei Instagram gepostet. Das kennt man von dem BVB-Star so gar nicht... Die Auflösung: Das ganze hat mit einem kürzlichen Podcast-Besuch von Hummels zu tun, bei dem er erzählte, es handle sich bei dem Champagner um den größten Fehlkauf. Na dann..