Cathy Hummels: Foto aus dem Krankenhaus – „Danke für so viel Realität“

So hat man Cathy Hummels noch nie gesehen! Die Frau von BVB-Star Mats Hummels zeigt sich in der Regel auf Instagram top gestylt mit perfekt sitzender Frisur, Trend-Outfit und einem Lächeln im Gesicht.

Im neuen Jahr präsentiert sich Cathy Hummels nun von einer ganz anderen Seite. Und zwar aus dem Krankenhaus – und das total intim.

Cathy Hummels teilt Foto aus dem Krankenhaus

Mit bösem Blick nur im Unterhemd bekleidet, ungeschminkt und – jetzt kommt das Entscheidende! – mit Kohlblättern auf den Brüsten präsentiert sich die 32-Jährige im Krankenbett. Wer jetzt denkt, Cathy Hummels liege aktuell in der Klinik, der irrt. Das Bild ist bereits drei Jahre alt. Entstanden kurz nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig. Warum jetzt der Schnappschuss aus alten Zeiten?

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels legt eine Pause ein. Foto: imago images

„Ihr habt nach meinem witzigsten Foto gefragt... zum 2.1 hab ich ganz tief in meiner Kiste gekramt und dieses hier gefunden. Das war am 12.1.18 ... um ehrlich zu sein, hatte ich so viel Milch ich hätte locker Zwillinge stillen können. Aber dieser Milcheinschuss tat auch verdammt weh. Deswegen hab ich mir immer gekühlten Kohl auf meine Brust gelegt um ein bisschen Abhilfe zu schaffen“, schreibt Cathy Hummels auf Instagram und scherzt obendrein: „... Milchkuh Cathy as it’s best.“ Ihre Fans finden das Normalo-Bild super, kommentieren unter anderem: „Danke für so viel Realität“ oder "Danke, dass du es mit uns teilst.“

Cathy Hummels verabschiedet sich von Fans

Der Instagram-Post soll gleichzeitig auch eine Info an ihre Fans sein, dass die Münchnerin nun erst einmal eine Social-Media-Pause einlegen wird. Grund dafür sollen Falschmeldungen zu ihrem Aufenthalt in Dubai sein, der nicht privater, sondern rein beruflicher Natur sei. „Aus diesem Grund geht mein Instagram jetzt mal für ein paar Tage in den Lock-Down. Ich melde mich wieder aus Deutschland aus der Quarantäne“, so Cathy. Dann werde sie, so schreibt sie weiter, auch wieder ein Lächeln im Gesicht haben.

Ihre Fans dann sicher auch wieder…. (jhe)