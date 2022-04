Cathy Hummels: Sexy Bild lässt Fans verrückt werden – „Wow wow wow, mega“

Cathy Hummels ist derzeit mit ihrer Familie im Urlaub in Tirol (Italien). Dort feiern sie gemeinsam den Geburtstag von Cathys Vater Alfred Fischer. Wie nicht anders zu erwarten, teilte sie auf Instagram mehrere Urlaubsschnappschüsse mit ihren Fans.

Mal aus dem kalten Schnee, während sie ein warmes Schaumbad nimmt oder beim Spaghetti essen. Egal, an welchen Orten, egal in welcher Pose, Cathy Hummels sieht immer gut aus. Jetzt hat sie mit einem sexy Bikini-Foto den Vogel abgeschossen. Zum Dahinschmelzen!

Heiß, heißer, Cathy Hummels! Die Moderatorin zeigt sich leicht bekleidet auf Instagram

Die Frau von BVB-Fußballprofi Mats Hummels steht in einem Pool. Sie trägt einen weißen Bikini mit goldenen Applikationen. Mit ihren Händen hält sie das Höschen des Bikinis fest und schaut lasziv in die Kamera.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

Es gibt immer wieder Gerüchte über eine Trennung oder Scheidung. Doch bestätigt ist diesbezüglich nichts

Uff! Noch heißer wird es auf dem zweiten Bild des Beitrags. Die 34-Jährige fährt sich mit den Händen durch die Haare und flirtet eindeutig mit der Kamera. Unter beide Fotos schreibt sie auf Englisch: „Nehme ein Bad. Realität sieht anders aus.“

Die Fans in den Kommentaren flippen völlig aus – „eine Göttin“

Will sie damit sagen, dass sie beim Schwimmen nicht so gut aussieht wie in ihren gestellten Posen im Pool!!!? Wie auch immer, die Fans flippen in den Kommentaren total aus:

„Wow wow wow mega“

„Dein Körper gleicht dem einer Göttin“

„Tolle Bilder“

„Uhlala“

„Wie kann man nur so wunderschön sein“

Auch die nächsten Fotos scheinen schon in den Startlöchern zu stehen. In der Instagram-Story der Moderatorin sieht man sie und ihre Mädels bei einem Fotoshooting im schönen Italien. Und da ist es auch schon – das neue Foto. Diesmal ein bisschen mehr angezogen und verspielt in der Natur Italiens.

