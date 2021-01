Cathy Hummels bereitet Sohn Ludwig schon DARAUF vor – muss der BVB sich Sorgen machen?

Während sich Ehemann Mats Hummels in Dortmund auf die nächsten BVB-Spiele vorbereitet, gönnt Cathy Hummels sich mit Sohnemann Ludwig eine Auszeit in Dubai. Sie genießt Sonne und Strandwetter, aktuell hat es dort tagsüber 26 Grad!

In ihrer Instagram-Story aus der Silvesternacht fällt auf, dass Cathy Hummels mit Ludwig eine Sache trainiert, die BVB-Fans vielleicht Sorgen bereiten sollte.

Cathy Hummels in Dubai: Sie trainiert schon mit Ludwig

Der gemeinsame Sohn des BVB-Stars und der Influencerin und Moderatorin ist zwar erst zwei Jahre alt, doch Cathy Hummels bereitet ihn bereits auf ein Leben im Ausland vor.

-----------

Mehr über Cathy Hummels:

-----------

„Und wenn es meinem Baby zu viel wird... Was machen wir dann? Was machen wir? Was holen wir jetzt?“, fragt Cathy Hummels ihren Ludwig in einem Selfie-Video, während sie mit dem Kleinen im Aufzug fährt. „Icecream“, antwortet ihr Sohn. „And strawberry?“, fragt Mutter Cathy nach. Offenbar will sie wissen, ob er Erdbeereis möchte. „Yes“, antwortet Ludwig. „And which colour? Red? Red icecream?“, fragt sie weiter nach. Ob das Eis also rot sei, woraufhin Ludwig wieder mit „Yes“ antwortet.

Stolze Mama Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story. Foto: Cathy Hummels/Instagram

Stolz schreibt die 32-Jährige dazu in ihrer Instagram-Story: „English speaking Baby...“. Offenbar versucht die Influencerin ihren Nachwuchs schon für sein künftiges Jetset-Leben fit zu machen. Oder steckt gar mehr dahinter?

-----------

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau

Seit 2007 mit Mats Hummels zusammen, seit 2015 verheiratet.

Seit 2018 Mutter von Ludwig.

Die Spielerfrau baute sich als Influencerin, TV-Moderatorin, Teilnehmerin in TV-Shows (Let's Dance, Schlag den Star) und Autorin eine eigene Karriere auf.

Auf Instagram folgen ihr über 600.000 Menschen.

-----------

Steckt mehr hinter dem Fremdsprachen-Training von Cathy Hummels?

Mats Hummels hat bisher nur in Deutschland Fußball gespielt. Ausgebildet beim FC Bayern, startete er bei Borussia Dortmund durch, wechselte 2016 wieder zum Rekordmeister an die Isar und kehrte 2019 in die Westfalenmetropole zurück. Mit 32 Jahren ist er nun im Herbst seiner erfolgreichen Karriere. Denkbar wäre, dass er 2022, wenn sein Vertrag beim BVB ausläuft, nochmal einen Wechsel ins Ausland anstreben könnte.

Aufgrund seines dann fortgeschrittenen Alters dürften für Mats Hummels die ganz großen Adressen des internationalen Fußballs zwar ausscheiden, doch einem Wechsel beispielsweise in die USA wäre Cathy Hummels sicherlich nicht abgeneigt – und ihr Sohn könnte sich dort verständigen...