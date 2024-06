Cathy Hummels fährt zum Champions-League-Finale des BVB: Video macht fassungslos

Für diese Chance würden sich BVB-Fans wohl beide Beine, dazu die Arme und vielleicht auch noch ein paar Haare ausreißen: Am Samstag beim Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid dabei sein. Eine, die auf jeden Fall dabei ist, ist die Ex von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels: Cathy Hummels.

Während Mats am Samstagabend Stars wie Vinícius Júnior oder Jude Bellingham den Spaß am Fußball nehmen wird, steht Cathy Hummels gemeinsam mit Sohnemann Ludwig auf der Tribüne.

Cathy Hummels reist zum Champions-League-Finale nach London

Verständlich auch, dass Frau Hummels nicht unvorbereitet in ein solch wichtiges Spiel gehen wird. Natürlich muss vorher geklärt werden, was die Ex-Spielerfrau denn anzieht. Schließlich schaut Samstag die ganze Fußballwelt nach London. Da will Frau schon schick ausschauen. Blöd bloß, dass ein Kleidungsstück quasi verpflichtend vorgegeben wurde. So haben die BVB-Fans dazu aufgefordert, in gelb nach London zu reisen. Ein BVB-Trikot muss Cathy Hummels also zwingend am Leibe tragen.

Es geht nun also nur noch darum, wie man das denn am besten in Szene setzt. Und da Cathy ihre Community gerne an ihrer Entscheidungsfindung teilhaben lässt, dürfen wir nun via Instagram alle einen Blick in ihren Kleiderschrank werfen. Und der ist nur mit einem Wort zu beschreiben: Gigantisch.

Dass eine Cathy Hummels jetzt nicht bloß das Basismodell eines schwedischen Möbelhauses in den eigenen vier Wänden stehen hat, dürfte wohl jedem klar gewesen sein. Doch das was Cathy ihren Kleiderschrank nennt, nutzen woanders ganze Familien als Unterkunft. Klar, dass das bei ihren Followerinnen und Followern nur bedingt gut ankam.

„Was sollen wir von der öffentlichen Zurschaustellung von Überfluss und Dekadenz in Zeiten von Hungersnöten und Kriegen halten?“, fragt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Unsere Oberschicht lebt weiterhin im Überfluss.“