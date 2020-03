Cathy Hummels mit trauriger Offenbarung – „Ich bin auch ...“

View this post on Instagram

HASS hat bei mir keine Platform - noch mehr denn je werde ich dagegen vorgehen. In dieser Zeit sind wir ALLE traurig und ängstlich und müssen uns Mut machen, anstatt uns gegenseitig nieder zu machen. Ich weiß, dass meine Augen vielleicht nicht so funkeln wie sonst. Stellt euch vor: Ich bin auch traurig, auch verletzlich, auch verunsichert und vor allem habe ich auch: ANGST. Wird alles wieder so wie es mal war? Was bringt die Zukunft? Fragen uber Fragen ... Nichts desto trotz motiviere ich mich jeden Tag aufs Neue, indem ich mir sage : Glaub daran, dass irgendwie immer alles wieder gut wird und sei verdammt nochmal STARK für dein Kind. Das bin ich. Genau das bin ICH. Ich lasse mich nicht unterkriegen, stehe immer wieder auf und will euch genauso stärken. Meine Community ist mir wichtig. IHR seid mir wichtig. ALSO #noHATE #neverloseyoursmile EGAL was andere sagen, ich bleibe stark und IHR auch. 🐝 PS: Mein Gewicht scheint hier auch ein großes Thema zu sein. Antwort dazu ein letztes Mal 😉🙏: Ich habe seit Thailand 3 kg verloren (Magenprobleme) . Ich tue alles um diese wieder gesund zuzunehmen. Im Moment sehe ich aber so aus 🤷🏼‍♀️ und es hilft nicht mir das ständig in meine Kommentare auf beleidigende Art zu schreiben, weil ich mir dessen bewusst bin. ❤️