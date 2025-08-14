Cathy Hummels über Sohn Ludwig: „Mats hat sich bei ihm entschuldigt“

Es war ein besonderer Tag für Mats Hummels (35). Trotzdem fehlte jemand sehr Wichtiges. Am 10. August stand der Fußball-Star zum letzten Mal als Kapitän von Borussia Dortmund auf dem Platz. Emotionaler Abschied, Gänsehaut im Stadion, aber ohne seinen siebenjährigen Sohn Ludwig, den er mit Ex-Frau Cathy Hummels (37) hat.

Cathy verriet kurz darauf auf Instagram: „Der Grund, warum wir NICHT dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren NICHT eingeladen oder wussten davon.“ Autsch! Da ist der Wirbel vorprogrammiert.

Cathy Hummels spricht Klartext

Jetzt folgte die überraschende Wendung. In ihrer Instagram-Story postete Cathy ein Foto von Ludwig am Frühstückstisch, vor ihm eine Zeitung mit der Schlagzeile „Mats gut!“. Dazu schrieb sie: „Ich bin eine Löwen-Mama und wenn meinem Sohn Unrecht getan wird oder er unfair behandelt wird, dann kämpfe ich für ihn.“

Die Moderatorin stellte klar: „Er ist mein Ein und Alles.“ Und: Die Wogen sind inzwischen geglättet. „Mats hat sich bei ihm entschuldigt. Somit bin auch ich besänftigt. Die Angelegenheit war unglücklich, aber sie ist nun geklärt.“

Warum Mats Hummels seinen Sohn nicht zu seinem Karriereende im Stadion eingeladen hat, ließ Cathy offen. Sie erklärte jedoch, dass Ludwig die Zeitung bekommen habe, „damit er alles nachlesen kann“.

Von Groll keine Spur mehr. Im Gegenteil! Cathy verabschiedete sich digital von ihrem Ex mit versöhnlichen Worten: „Leb wohl, Außenrist15! Glückwunsch zu deiner außerordentlichen Karriere.“

