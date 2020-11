Cathy Hummels kündigt kurze „Sendepause“ an – dahinter steckt ein trauriger Grund

Cathy Hummels ist eine echte Social-Media-Queen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie regelmäßig Bilder, gewährt ihren Fans in ihren Stories persönliche und private Einblicke und ist eigentlich so gut wie jeden Tag präsent.

Doch am Samstag teilte Cathy Hummels ein Foto mit den Worten „Morgen ist hier fast!!! Sendepause meine Lieben.“ Und dahinter steckt ein wichtiger und zugleich trauriger Grund.

Cathy Hummels kündigt kurze „Sendepause“ an

Auf ihrem neusten Instagram-Foto zeigt sich Cathy Hummels in einer grünen Trainingshose und einem grünen Pulli. Sie streckt die Arme in die Luft, blickt in die Kamera – und läuft tatsächlich barfuß durch ihren herbstlichen Garten. Ein ausgelassenes Bild, mit dem die 32-Jährige ihre kurze „Sendepause“ ankündigt.

Denn am Sonntag, 1. November, soll auf ihrem Kanal „fast“ nichts passieren. Der Grund: Allerheiligen. Für die Frau von Mats Hummels ein wichtiger Tag: „Morgen schenken wir unsere Aufmerksamkeit denjenigen, die nicht mehr unter uns sind“, schreibt die 32-Jährige.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine „Cathy“ Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als Mats Hummels vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Seit Juli 2020 moderiert Cathy Hummels die Realityshow „Kampf der Realitystars“ und die Dating-Show „Love Island“

Cathy und Mats Hummels führen seit seinem erneuten Wechsel zum BVB eine Fernbeziehung zwischen Dortmund und München

Cathy Hummels erinnert sich liebevoll an ihre Großeltern

Ihre Gedanken gehen an diesem Sonntag an ihre Großeltern. Vor allem ihr Opa Albert hat einen wichtigen Platz in ihrem Herzen. Er war „wie ein zweiter Papa“ für die 32-Jährige. „Eigentlich kann ich nicht über ihn sprechen, ohne zu weinen... ich träume immer noch von ihm und wünsche mir, dass ich ihm wenigstens hätte 'Leb wohl, Opa, ich hab dich lieb' hätte sagen können.“

Mit diesen emotionalen Worten lässt Cathy Hummels ihre Fans an ihrer Traurigkeit teilhaben. Und viele ihrer Fans teilen auch ihre Gedanken und emotionalen Geschichten und verraten, wem sie an Allerheiligen ihre Gedanken ganz besonders schenken wollen.

„Sendepause“ wird zwei Mal unterbrochen

Cathy Hummels hat ein neues Buch veröffentlicht. Darin spricht sie auch über ihren Opa. Foto: imago images/Future Image

Cathy Hummels kurzfristige „Sendepause“ wird allerdings von zwei „Routinen“ unterbrochen. Die seien allerdings schon vorprogrammiert. So gebe es wie jeden Tag um 8 Uhr ein Mutmacher-Zitat. Und am Nachmittag gehe noch ein Video online, das sie mit ihrem Bruder produziert hat. Zum Thema „Corona und die psychischen Auswirkungen auf unsere Kinder.“

