Cathy Hummels: Fans flippen aus – „Schon wieder so billig“

Manchmal kann man es seinen Fans einfach nicht recht machen. Wenn man zu wenig auf Instagram teilt, gibt es Gemecker, gleiches gilt bei zu vielen, zu anzüglichen oder zu wenig anzüglichen Inhalten. Auf eher anzügliche Inhalte hat sich in der jüngeren Vergangenheit Cathy Hummels spezialisiert. Und kassiert auch dafür ordentlich Ärger.

So zeigt sich die Ex von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels in sexy pinken Dessous. Dazu schaut Cathy Hummels lasziv in die Kamera, versucht erfolglos ein brennendes Streichholz auszupusten. Das alles unter dem Motto: „I play with fire and not with Reality-Stars“. Eine klare Anspielung auf die neue Folge „Kampf der Realitystars“, die RTL Zwei am Mittwoch um 20.15 Uhr ausstrahlen wird.

Fans lästern über sexy Outfit von Cathy Hummels

Bei einigen Fans kommt so viel Freizügigkeit jedoch weniger gut an. „Es ist zwar Cathys Sache, was sie macht, aber sie sollte wissen, dass auf Instagram auch Kinder unterwegs sind“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Du solltest bei den Bildern mal an deinen Sohn denken und nicht an die Typen, die sie als Onanier-Vorlage nutzen.“ Und ein Dritter ergänzt: „Oh my God. Schon wieder so billig. Du solltest es besser bei ‚Onlyfans‘ statt auf Instagram versuchen.“

Doch zum Glück gibt es auch viele Fans, denen die neue Freizügigkeit von Cathy Hummels zu gefallen scheint. „Du bist eine wunderschöne und ganz tolle Frau. Ich bin ein Riesen-Fan von dir und ich mag dich wirklich sehr“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich bin auch alleinerziehend mit meinem Sohn, liebe Cathy! Ich finde es toll, wie du alles managst. Meinen Support hast du!“

Und den braucht sie wohl auch, bei „Kampf der Realitystars“ wird es am Mittwochabend nämlich richtig traurig. So steht nach dem Abschied von Daisy Dee direkt der nächste Weggang an. Wen es erwischt und was die anderen Kandidaten dazu sagen, erfährst du am Mittwoch (26. April 2023) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder im Stream bei RTL Plus. Was war denn da los? Dieser „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer sorgt für Verwirrung.