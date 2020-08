Cathy Hummels: Irre Verwandlung bei „Verstehen Sie Spaß?“ – „Ich will doch nicht aussehen, wie...“

Moderatorin Cathy Hummels zeigt sich stets top gestylt in der Öffentlichkeit. Doch die Ehefrau von BVB-Kicker Mats Hummels kann auch anders.

In der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstagabend beweist Cathy Hummels Mut zur Hässlichkeit – und schauspielerisches Geschick.

Cathy Hummels als Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß?“

Die Sommerausgabe der Comedy-Show mit Guido Cantz zeigt am Samstagabend die 20 besten Scherze aus dem letzten Jahr.

Guido Cantz moderiert am Samstagabend eine Spezial-Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ Foto: SWR/Wolfgang Breiteneicher

Da darf die Verwandlung von Cathy Hummels nicht fehlen, die sich als verwirrte Frau in der Münchener City ausgibt.

Das ist Cathy Hummels:

geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“ und gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht den After-Talk von „Love Island“

Gemeinsam mit Comedian Bülent Ceylan spielt die 32-Jährige doppeltes Lottchen und zeigt sich dabei im komplett neuen Look.

Cathy Hummels: So haben Fans sie noch nie gesehen

Cathy Ceylan oder Bülent Hummels? Die beiden geben bei „Verstehen Sie Spaß?“ vor, ein und diesselbe Person zu sein. Nämlich eine Frau, die mittels Unmengen Medizin plötzlich zum Mann wird.

Bülent Ceylan und Cathy Hummels als doppeltes Lottchen bei „Verstehen Sie Spaß?“ Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Es kommt zu verblüfften Reaktionen der Passanten, bis Bülent plötzlich wieder zur Frau wird. Lockvogel Cathy gibt sich erleichtert: „Ich will doch nicht aussehen wie Bülent Ceylan!“

Zugegeben, in ihrem „Verstehen Sie Spaß?“-Aufzug ist Cathy Hummels weit entfernt von der Optik, die Fans von ihr gewohnt sind. Aber was tut man nicht alles für einen guten Scherz...

Neben Cathy Hummels sind in der „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe unter anderem auch ihr Ehemann Mats und Sänger Max Giesinger vertreten.

In welche Situation diese Promis gebracht werden, kannst du am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD oder in der ARD-Mediathek sehen.