Cathy Hummels spricht über zweites Kind: Und lässt ganz tief blicken

Sie sind ein absolutes Traumpaar: Cathy Hummels und Fußballergatte Mats Hummels. Während er sich in der Verteidigung von Borussia Dortmund in jeden Ball wirft, ist sie ein absoluter Instagram-Star.

Über 540.000 Abonnenten hat Cathy Hummels, für ihre Posts zu Mode, Food und Beauty bekommt sie Tausende Likes.

Cathy Hummels: Zweites Kind mit Mats???

Mit uns hat Cathy Hummels über ein ganz anderes Thema gesprochen. Ihren Sohn Ludwig, das Zusammenleben mit Mats, und wie es denn eigentlich mit einem zweiten Kind aussieht.

Als wir Cathy Hummels am Telefon erreichen, wirkt die 32-Jährige entspannt. Sie macht gerade Promo für ihr Moderationsdebüt in der RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars“. Mit uns spricht sie aber auch über private Themen.

Cathy Hummels: Ihre Antwort lässt tief blicken

Cathy Hummels und ihr Mann Mats. Foto: imago images

Ob denn noch ein zweites Kind mit Mats geplant sei, fragen wir. Und Cathy lässt mit ihrer Antwort tief blicken. „Ich liebe Kinder, aber aktuell ist das kein Thema. Irgendwann bestimmt. Ich bin jetzt gerade wunschlos glücklich und auch froh, dass ich wieder schlafen kann“, sagt Cathy und muss lachen.

Ludwig sei nämlich nicht gerade der beste Schläfer, so die Moderatorin. Das lege sich aber gerade. „Ich glaube, ich muss jetzt erst mal eine Zeit lang ausschlafen, bevor ich bereit bin, das noch mal mitzumachen“, so Cathy weiter.

München oder Dortmund?

Außerdem funktioniere das Pendel-Modell, das sie und Ehemann Mats ausgearbeitet haben, gerade sehr gut. So spielt Mats in Dortmund Fußball, und lebt auch im Ruhrgebiet. Cathy wiederum pendelt zwischen der Reviermetropole und ihrer Heimat München.

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

Wo sie sich wohler fühlt? „Ich sag mal: ‚Home is, where your heart is‘. Natürlich ist Bayern meine Heimat. Aber in Dortmund lebt mein Mann und spielt da Fußball. Ich versuche, oft da zu sein. Aber dadurch, dass ich viel arbeite, muss man schauen, dass man sich die Zeit freischaufelt. Unser Modell ist nun mal ein Pendelmodell, aber wir sind damit sehr glücklich“, so Cathy.

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“, ab dem 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.