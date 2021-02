Cathy Hummels: Skurriles Video mit Bier, Chips und Riesen-Joint – „Der Lockdown macht mich verrückt“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Als Follower von Cathy Hummels könnte man meinen, man hat schon alles gesehen. Schließlich nimmt die Spielerfrau ihre Fans immer wieder mit durch ihren Alltag.

Cathy Hummels ungeschminkt? Im Bademantel? Beim Sport? Alles schon gesehen – doch SO kennen wir die Moderatorin noch gar nicht.

Cathy Hummels fläzt sich auf die Couch – dann passiert DAS

Auch den Promis scheint der anhaltende Lockdown zu schaffen zu machen. Cathy Hummels zeigt ihren Instagram-Followern in einem skurrilen Video, wie sie sich die Zeit zu Hause vertreibt.

In dem Clip ist zu sehen, wie Cathy Hummels mit einer Flasche Bier in der Hand und einer Tüte Chips auf dem Schoß auf ihrem Sofa sitzt. Ein herrlicher Anblick, da sich die Influencerin für gewöhnlich nicht so ausgelassen im Netz zeigt.

Doch Cathy setzt noch einen drauf: Plötzlich reicht ihr jemand einen selbst gebastelten Riesen-Joint aus „Papier, Watte und Tee“ ins Bild.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------------------------------

Cathy Hummels: „Brauche keine Rauschmittel, um Spaß zu haben“

Das Video hat sie mit einem entspannten Reggae-Song unterlegt, in dem es darum geht, high zu sein. Zu ihrem Beitrag schreibt Cathy Hummels: „Der Lockdown macht mich verrückt und kreativ. Ich hoffe, ihr nehmt das Video nicht zu ernst. Ich mache das bei mir selbst auch nicht immer.“

Mit echten Drogen will Cathy Hummels nichts zu tun haben. Foto: picture alliance/dpa

Mit dem lustigen Clip möchte Cathy Hummels auch bei ihren Anhängern für positive Stimmung sorgen und ihnen ein Lachen ins Gesicht zaubern. Von echten Drogen lässt sie dabei aber lieber die Finger: „Ich brauche keine Rauschmittel, um Spaß zu haben. Ihr hoffentlich auch nicht nach dem Clip!“

----------------------------------------

----------------------------------------

Dazu teilt die 33-Jährige den Hashtag „Keine Macht den Drogen“. Noch eindeutiger könnte ihr Statement also nicht sein. Ihren Fans scheint die Aktion richtig gut zu gefallen: „So cool! Ich musste es einfach teilen“, kommentiert eine Userin.

Zuletzt machte Cathy Hummels mit einer noch viel krasseren Aktion auf sich aufmerksam.