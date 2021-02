Cathy Hummels plant den Valentinstag – Mats spielt dabei keine Rolle

Bald ist wieder Valentinstag - am 14. Februar ist der Tag der Liebe. Auch Cathy Hummels bereitet den besonderen Tag schon vor. Dabei verrät die Influencerin auch, mit wem sie den Tag verbringt. So viel sei schon mal verraten: Es ist nicht Ehemann Mats Hummels!

Dinner bei Kerzenlicht, Zeit zu zweit, ein romantisches Date. Das wünschen sich viele Turteltauben zum Valentinstag. So ein Tag will gut geplant sein - auch wenn in Zeiten von Corona der Restaurantbesuch gezwungenermaßen ausfallen muss. Cathy Hummels macht sich schon Gedanken, wie sie den Tag verbringt, wie sie ihren Fans bei Instagram mitteilt.

Cathy Hummels plant Valentinstag ohne Mats

Zu einem Foto, auf dem sie an einem mit Rosenblättern, einer schönen Tischdecke, Kerzen und Blumen dekorierten Tisch sitzt, schreibt Cathy Hummels: „Wie ihr wisst, ist bald Valentinstag. Ladet euren Valentine doch romantisch zum Essen ein? Guess who is my Valentine this year? In der Galerie findet ihr die Lösung, klickt euch durch die Bilder.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Von Mats fehlt bei Cathy Hummels' Valentinstagsplänen jede Spur

Doch wer nun BVB-Star Mats Hummels gegenüber von Cathy Hummels erwartet hat, wird enttäuscht. Die Mutter des kleinen Ludwig verbringt den Tag mit einer Freundin, wie auf einem Foto zu sehen ist. Von ihrem Ehemann fehlt jede Spur.

Cathy Hummels macht Pläne für den Valentinstag ohne Ehemann Mats. Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler Alex Gottschalk/POOL via REVIERFOTO

Cathy Hummels: Geburtstag ohne Ehemann?

Wie und mit wem ihr Mann den Valentinstag verbringt, verrät Cathy Hummels nicht.

Kürzlich feierte Cathy Hummels ihren 33. Geburtstag - auch dann war vom Fußballer nichts zu sehen. Hier mehr dazu>>> (cs)