Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels macht Sport, plötzlich klingelt es an der Tür – „Habe nicht mal einen BH an“

Wer kennt es nicht? Da ist man nichts ahnend in Jogging- oder womöglich noch der Pyjamahose zu Hause unterwegs und plötzlich klingelt es an der Tür. Um sich schnell umzuziehen, bleibt dann oftmals gar keine Zeit mehr. Das hat nun auch Cathy Hummels zu spüren bekommen.

Die Spielerfrau war gerade dabei, ihr privates Fitnessprogramm durchzuziehen, als es auf einmal klingelte. Völlig verschwitzt, mit zerzausten Haaren und nur in gemütlichen Sportsachen bekleidet stand Cathy Hummels also da, als fremde Männer in ihr Haus eintraten.

Mit diesem Besuch hat Cathy Hummels nicht mehr gerechnet. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Cathy Hummels bekommt neuen Tisch geliefert – aber will die Haustür nicht aufmachen

In ihrer Instagram-Story berichtete Cathy Hummels anschließend peinlich berührt von der unangenehmen Begegnung. Aber wer waren die Männer, die urplötzlich an einem Sonntag bei ihr aufkreuzten? Die Spielerfrau löste schnell auf: Es handelte sich um Mitarbeiter eines Möbelhändlers, die Cathy einen neuen Tisch geliefert haben.

„Ich hab's vergessen, dass der geliefert wird“, musste sich die 33-Jährige eingestehen. Und genau deshalb habe sie auch erst gar nicht die Tür öffnen wollen. Na, das wird ja immer besser.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------------------------------

Cathy Hummels genervt: „Lasst mich alle in Ruhe“ – danach schämt sie sich in Grund und Boden

„Ich habe nicht aufgemacht, weil ich gedacht habe: 'Ey, wer stört mich denn jetzt am Sonntag, bitte?! Das kann ja jetzt nicht sein!' Ich mache hier gerade mein Work-out, meine halbe Stunde – also lasst mich alle in Ruhe“, meckerte Cathy Hummels.

Als sie jedoch begriff, dass der Fehler bei ihr lag, habe sich die Ehefrau von Mats Hummels sehr geschämt. „So peinlich. Dann habe ich SO die Tür aufgemacht. Ich habe nicht mal einen BH an“, merkte die Moderatorin an und filmte an sich herunter.

Tatsächlich trug die ungeschminkte Cathy zu diesem Zeitpunkt nur ein lockeres, sehr weit ausgeschnittenes Top in Weiß und eine kurze, rosafarbene Shorts. Upsi!

----------------------------------------

----------------------------------------

Mit Nippelblitzern sollte die Influencerin in der Regel aber kein allzu großes Problem haben. Erst wenige Tage zuvor postete Cathy Hummels DIESES sexy Foto.