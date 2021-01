Cathy Hummels: Sexy Bilder im Schnee – Fans rasten aus! „Zu heiß für die Kälte“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Wir alle sehnen uns nach dem nächsten Urlaub. Endlich wieder mal im Meer schwimmen oder am Strand in der Sonne liegen. Hach! Auch Cathy Hummels ist trotz eisiger Kälte in Urlaubsstimmung.

Die Spielerfrau posiert schon Ende Januar im Bikini. Ganz schön gewagt! Da staunen die Fans von Cathy Hummels.

Cathy Hummels hüpft halbnackt im Schnee herum

Bei einer Temperatur von unter 10 Grad Celsius springt Cathy Hummels im Bikini und Badeschlappen durch ihren Garten. Während dem einen oder anderen schon beim Zusehen kalt wird, erhält die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels viel Lob von ihren Anhängern.

„Zu heiß für die Kälte“, kommentiert ein Follower unter den sexy Schnappschüssen der Influencerin. Zugegeben, um die perfekte Strandfigur muss sich Cathy Hummels definitiv keine Gedanken mehr machen.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels: Aus diesem Grund macht sie sich nackig

Doch hinter den halbnackten Aufnahmen steckt ein ganz bestimmter Grund. Nein, die Moderatorin möchte damit nicht nur ihren Fans einheizen, sondern ihrem Körper gleichzeitig etwas Gutes tun.

Cathy Hummels lässt die Hüllen fallen – und tut dabei sogar noch etwas für ihre Gesundheit. Foto: imago images

„Es stimmt, dass dadurch der Kreislauf in Schwung kommt! Und es sollen auch die Abwehrkräfte gestärkt werden, wenn man es nicht übertreibt“, erklärt Cathy Hummels.

So ganz scheinen die Fans dieser Maßnahme aber noch nicht zu vertrauen. „Hol' dir keine Blasenentzündung!“, kommentiert eine Followerin besorgt. Den ganzen Tag in Badekleidung zu verbringen, ist wohl aber auch Cathy Hummels zu viel.

In ihrer Instagram-Story trägt sie wenige Stunden später wieder einen kuscheligen Mantel, Strickpullover und Jeans. Für ihr letztes Bikini-Foto erhielt Cathy Hummels besonders viel Lob, warum erfährst du hier.