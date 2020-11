Cathy Hummels: „Mir geht der Arsch auf Grundeis“ – DAS bereitet ihr große Sorgen

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels hat längst bewiesen, dass sie eine wahre Kämpfernatur ist. Im September veröffentlichte die Moderatorin ihr Buch „Mein Umweg zum Glück: Sei mutig, echt und einzigartig“, in dem sie offen und ehrlich über ihren Kampf gegen Depressionen berichtet.

Man könnte meinen, es gibt also inzwischen nur noch wenige Dinge, die Cathy Hummels wirklich Angst einjagen können. Am Mittwoch teilt die Influencerin bei Instagram, was ihr aktuell die größten Sorgen bereitet.

Cathy Hummels gesteht: Vor DIESEM TV-Auftritt hat sie Angst

Ihren Fans verrät Cathy Hummels: „Mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich habe sowas noch nie gemacht, ein bisschen in die Hose mache ich mir schon.“ Die Rede ist von ihrem anstehenden TV-Auftritt bei „Schlag den Star“ am Samstag.

Am 21. November tritt Cathy Hummels gegen Stefanie Hertel bei „Schlag den Star“ an. Foto: ProSieben/Steffen Z. Wolff

In der ProSieben-Show tritt Cathy Hummels gegen Sängerin Stefanie Hertel an. Dass die Spielerfrau großen Respekt vor der Herausforderung hat, ist nicht ganz unbegründet. Denn: In der Liveshow wird nicht nur das Allgemeinwissen der Frauen auf die Probe gestellt, sondern es warten auch noch körperlich anstrengende Challenges auf sie.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels mit Kampfansage gegen Stefanie Hertel

Für die berühmte Show, die von TV-Legende Stefan Raab produziert wird, trainieren manche Kandidaten wochenlang im Vorhinein. Auch Cathy Hummels achtet stets darauf, fit zu bleiben und weiß, dass sie einiges auf dem Kasten hat.

Ihrer Gegnerin macht sie vor der Show eine klare Kampfansage: „Ich kämpfe bis zum Umfallen. Ich werde ALLES geben.“ Zu ihrem Text teilt sie einen Werbespot der Show und gibt einen ersten Einblick darüber, was die Zuschauer am Samstag erwartet.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fans sind sich sicher: Cathy Hummels wird gewinnen

Die Fans von Cathy Hummels halten ganz klar zu ihr und machen der 32-Jährigen Mut:

„Du wirst das rocken, die Daumen sind gedrückt.“

„Auf geht's, Cathy! Die machst du fertig.“

„Ich drücke dir ganz fest die Daumen – du schaffst das.“

„Du wirst locker gewinnen.“

Das hört sich vielversprechend an. Es bleibt aber abzuwarten, wer von den beiden in der Liveshow tatsächlich überzeugen kann.

„Schlag den Star“ wird am Samstag, den 21. November, um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.

In der letzten Ausgabe der TV-Show wurde es ziemlich hitzig zwischen Moderator Elton und Ex-Fußballstar Tim Wiese. Was passiert ist, liest du hier.