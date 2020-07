Cathy Hummels lässt die Bombe platzen: Sie hat ernsthaft ...

Jetzt ist endlich klar, was Cathy Hummels im Frühjahr 2020 so in Thailand getrieben hat. Damals hatte die Frau von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels ja noch ganz mysteriös über eine neue TV-Show gesprochen. Jetzt ist endlich raus, worum es sich dabei handelt.

Cathy Hummels hat ihr Moderationsdebüt in der neuen „RTL Zwei“-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ gegeben.

Cathy Hummels moderiert erste eigene TV-Show

Worum geht es? In Thailand leben mehrere Promis mit Blick auf Meer und Palmen in einer schlichten „Sala“ und verbringen die Zeit gemeinsam am Strand.

-----------------

Diese Promis sind bei „Kampf der Realitystars“ dabei:

Oliver Sanne

Hubert Fella

Annemarie Eilfeld

Momo

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Kate Merlan

Jürgen Milski

Georgina Fleur

Sandy Fähse

Sam Dylan

Tayisiya und Yana Morderger

---------------------

Doch wer jetzt denkt, die Stars würden sich nur lustig die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, der irrt. In zahlreichen Spielen setzen die Teilnehmer Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Wenn es richtig mies läuft, streicht „RTL Zwei“ den Stars schnell mal Wasser, Bett oder Kleiderschrank.

Pikante Details kommen ans Licht

Diese Show moderiert Cathy Hummels. Foto: RTL ZWEI

Zudem kommen auch richtig pikante Details ans Licht, wie der Sender verspricht. Im Spiel „Privatinsolvenz“ sollen die Stars pikante Details über ihre Finanzen – von der Tagesgage bis zur Monatsmiete – offenbaren.

+++ Cathy Hummels: Fans besorgt – „Du siehst so...“ +++

De facto läuft die Show so ab, dass die Gruppe jede Woche um weitere Promis ergänzt wird, während zwei andere Stars die Insel verlassen müssen. Wer nach acht Folgen als letzter auf der Insel ist, gewinnt 50.000 Euro. Los geht es bereits am 22. Juli um 20.15 Uhr bei „RTL Zwei“.

+++ Cathy Hummels teilt Bild – alle achten nur auf DIESES Detail +++