Cathy Hummels schockt mit traurigem Beitrag – „Jetzt kann ich weinen“

Cathy Hummels lässt ihre Fans an vielen Momenten ihres Lebens teilhaben – sowohl an den schönen als auch an den schlechten. Mit ihrem neuesten Beitrag schockiert sie allerdings ihre Fangemeinde.

In bewegenden Momenten aus dem Krankenhaus teilt Cathy Hummels ein Foto ihrer sterbenden Großmutter. Während einige Follower ihre Oma ermutigen und ihr Kraft zusprechen, zeigen andere hingegen negative Reaktionen…

Cathy Hummels: Kri in tiefer Trauer

Auf Instagram teilt die Influencerin ein Foto von sich und ihrer im Sterben liegenden Großmutter. Die Reaktionen auf den Beitrag fielen jedoch gemischt aus!

+++ Cathy Hummels: Ehrliche Beichte nach Scheidung – „Mein Jahr ist ein auf und ab“ +++

Bereits in den vergangenen Tagen berichtete Cathy, dass es ihrer geliebten Oma nicht gut geht. Nun entschied sich die 35-Jährige, intime Momente am Krankenhausbett ihrer Großmutter zu teilen. Die Bilder zeigen die schwer erschöpfte Großmutter, liegend im Krankenbett, die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet, während Cathy tröstend ihre Hand auf ihre Stirn legt. „Es bricht mein Herz sie so zu sehen, aber wenn ich weine, mache ich ihr Angst“, erklärt Cathy in ihrem emotionalen Beitrag, „Jetzt schläft Oma und ich hoffe, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht. Sie will zuhause für immer einschlafen…“

Cathy Hummels: Heftige Kritik trotz Trauer

Trotz ihrer Absicht, das Thema Tod zu enttabuisieren und ihre Gedanken und Emotionen zu teilen, stieß Cathy auf heftige Kritik. Viele Kommentare stellten die Entscheidung, solch private Momente öffentlich zu machen, infrage. Ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Hier hört der Spaß auf.“ Eine Altenpflegerin äußerte sich besorgt über die Privatsphäre der Großmutter: „Lösch dieses Bild und gib der Frau Privatsphäre um Himmels Willen.“

+++ Cathy Hummels hat „Ja“ gesagt: „Mutig bin ich“ +++

Die Kritik bewegte Cathy Hummels dazu, das ursprüngliche Posting etwa 20 Minuten nach der Veröffentlichung zu löschen. Das Bild der haltenden Hände teilte sie nur noch in ihrer Instagram-Story und betonte dabei, dass es ihr wichtig sei, ihrer Oma die Angst vor dem Tod zu nehmen.

Mehr zum Thema:

„Ich weiß nicht, ob meine Oma es nochmal schafft, aber ich werde ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Die Panik, obwohl ich selbst große habe. Sie beruhigen. Es ist mir gelungen. Sie schläft jetzt. Jetzt kann ich weinen und traurig sein. Bitte denkt alle an meine Oma Annemarie. Oma kämpft. Ich werde ihr morgen alle Nachrichten vorlesen. Danke für eure Liebe.“, so Cathy via Intagram-Stories.