Cathy Hummels zeigt sich ohne BH – „Will keinen Mann verführen“

Cathy Hummels ist dafür bekannt, mit ihrer Art auch mal anzuecken. Sei es das Zeigen von Sohn Ludwig auf ihrem Instagram-Kanal, ein Retreat gegen Depressionen oder freizügige Posen – unter viele Fans mischen sich oft auch negative Kommentatoren.

So auch bei Cathy Hummels aktuellen Beitrag, mit dem die Ex-Frau von Mats Hummels mal wieder ein Tabu bricht. Sie posiert oben ohne – zwar mit Pulli, allerdings ohne BH darunter.

Cathy Hummels oben ohne – „Verstehe viele Nachrichten nicht“

In der Bilderstrecke, die Cathy Hummels am Sonntag (11. Dezember) bei Instagram hochlud, steht sie entspannt an der Reling eines Schiffes und trägt ein lockeres Outfit aus Jeans und blauem Pulli. Eine Sache ist dabei allerdings nicht zu übersehen: Cathy trägt keinen BH, man sieht teilweise ihre Brustwarzen durchscheinen.

„Ich liebe es, mich frei zu fühlen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht gerne einen BH trage. Dazu stehe ich. Ich finde es ist mein Recht das zu entscheiden. Er engt mich im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein“, erklärt die 34-Jährige das Offensichtliche.

„Ich liebe Freiheit. Deshalb verstehe ich auch viele Nachrichten nicht“, schließlich solle doch jeder selbst entscheiden dürfen, was er trägt, findet Cathy Hummels.

Cathy Hummels erntet Kritik für Oben-Ohne-Foto

Ein weiterer Grund für die Mutter des 4-jährigen Ludwigs, sich obenrum freizügig zu zeigen: „Ich denke jedenfalls nicht, dass Männer darauf angesprochen werden, wenn sich ihre Brustwarzen unter dem T-Shirt bemerkbar machen. Aber wir Frauen schon…“

Allen Kritikerin gebe die Influencerin und Moderatorin übrigens die gleiche Antwort: „Ich will dadurch sicher keinen Mann verführen. Außerdem bin ich nicht nackt. Aber ich mag es einfach nicht. Punkt!“

Was von Cathy Hummels vermutlich als Plädoyer für die Freiheit gedacht war, kommt bei manchen Followern allerdings nicht so gut an. „Warum muss man um alles, was man für sich selbst entscheidet, immer so ein unglaubliches Drama machen?“, fragt eine Kommentatorin. Andere unterstellen Cathy Hummels, dass sie mit den Fotos nur Aufmerksamkeit generieren möchte: „Warum machst du das dann nie, wenn du moderierst oder einen öffentlichen Termin hast?“

Doch es gibt auch Worte des Zuspruchs: „Cathy Hummels ich bin da ganz bei dir. Ich trage auch nicht gerne einen BH . Er engt mich auch ein. Ich mag es auch nicht“, schreibt eine Followerin. Ein anderer Fan meint: „Richtige Einstellung!“