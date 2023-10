Cathy Hummels: Fans schockiert – „Breitbeinig mit Blick zum Innenraum“

Sie lächelt glücklich, sitzt im bunten Bikini auf einer Couch, im Hintergrund verschönern Pflanzen den Raum. Ein Foto wie aus dem Urlaub. Doch Cathy Hummels kann es ihren Followerinnen und Followern bei Instagram scheinbar nicht mehr recht machen. „She is 35 and never felt better“, schreibt die Ex-Gattin von Deutschlands bestem Innenverteidiger Mats Hummels zu ihren Fotos. Sie ist 35 und hat sich noch nie so gut gefühlt. Ob das nach dem Studium der Kommentarspalte allerdings so bleibt, sei einmal dahingestellt.

„Du solltest deine Fotos auf Only einstellen. Sorry, aber so breitbeinig sieht es nicht ästhetisch aus“, schreibt da beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Ich weiß nun nicht, was dein Sohn später schlimmer finden wird. Die Fotos von ihm oder die seiner Mama … Ohne Frage, schöne Frau, aber muss es denn so extrem sein? Breitbeinig mit Blick zum Innenraum? Hätte es nicht auch ein dezentes Foto sein können? Ja, auch eine Mama mit super Figur darf und soll sich im Bikini zeigen, aber NICHT so.“

Cathy Hummels zeigt sexy Fotos

Eine Dritte wiederum zetert: „Diese Art von Bildern wird Deinem Sohn mal um die Ohren fliegen, wenn er älter ist. Schon mal darüber nachgedacht, liebe Cathy?“ Und eine Vierte moppert: „Schön und wunderbar, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Allerdings lassen die Fotos vermuten, dass Aufmerksamkeit über allem steht. Schwer nachvollziehbar. Bei jemanden, der sich immer selbstbewusst gibt, braucht es meiner Auffassung nach diese Bilder nicht.“

Warum die Fans so gemein sind, sich immer wieder über den Lebensstil der 35-jährigen Dachauerin aufregen, es wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Zum Glück jedoch hat Cathy Hummels auch Menschen, die ihr bei Instagram zur Seite springen.

„Manno bist du prüde….soooooo alt bist du doch noch gar nicht“, heißt es da beispielsweise auf eine Kritik bezugnehmend. Oder: „Du musst das Bild ja nicht kaufen.“