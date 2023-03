Cathy Hummels macht sich ausgerechnet HIER nackig – „Der Nachbar freut sich“

Im TV zeigt sich Cathy Hummels gerne im ausgefallenen Look. Mit außergewöhnlichem Schmuck oder raffinierter Klamotte. Am Wochenende verzichtet die Moderatorin anscheinend gerne auch mal komplett auf Kleidung.

Statt teurer Luxusmode flaniert Cathy Hummels lieber im Evakostüm durchs Haus. Zumindest macht ihr neuestes Foto auf Instagram genau diesen Eindruck. Am Sonntagmittag (12. März) teilt die Influencerin und Moderatorin ein besonders offenherziges Foto mit ihren Fans.

Cathy Hummels macht sich nackig

Während andernorts noch Schnee geschippt wird, hat Cathy Hummels die Hitze vom „Kampf der Realitystars„-Dreh in Thailand anscheinend immer noch in sich. Wie sonst lässt sich erklären, dass sie hüllenlos hinter ihrem Vorhang am Fenster steht? Bis auf eine knappe weiße Unterhose, die hinter dem durchscheinenden Stoff in Ansätzen zu erkennen ist, trägt sie nichts.

Ein Blick durch das Fenster hinter Cathy zeigt, die Moderatorin wohnt definitiv nicht allein auf weiter Flur, sondern hat Nachbarn, die bei dem ausgefallenen Shooting durchaus ungeplant teilgenommen haben könnten.

Cathy Hummels‘ Fans sind begeistert

Auch ihren Fans ist der Aspekt mit den Nachbarn nicht entgangen. Unter dem Beitrag heißt es: „Da freut sich die Nachbarschaft, bei tristem Wetter eine hübsche Kehrseite zu sehen“, „Die gegenüber wohnenden Nachbarn wissen es bereits“, „Der Nachbar freut sich“.

Lässt man das leidige Thema mit den Nachbarn außer Acht, kann sich Cathy Hummels vor allem über positive Kommentare freuen. „Wundervoll“, „Einfach wunderschön“, „Ein Traum“, sind einige der Nachrichten unter dem Foto.

Den Blick aus dem Fenster kann Cathy Hummels nicht mehr lange genießen. Denn die Moderatorin zieht schon bald um. In ihrer Instagramstory verrät sie, dass sie ihre Fans an ihrer Reise teilhaben lassen möchte. Ihr Ziel: „Mein Wohlfühl-Haus für Ludwig und mich.“ Statt Brot und Salz gibt’s von den Nachbarn dann jetzt vielleicht eher Rollläden für Cathy zum Einzug.